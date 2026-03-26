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台東東河農會遭罷6理事控行政不中立 縣府：不介入糾紛

中央社／ 台東26日電
台東縣東河鄉農會理事遭集體罷免爭議持續延燒，6名遭罷免理事今上午率領多名農民前往縣政府前拉布條陳情抗議。記者尤聰光／攝影
台東縣東河鄉農會理事遭集體罷免爭議持續延燒，6名遭罷免理事今上午率領多名農民前往縣政府前拉布條陳情抗議。記者尤聰光／攝影

台東東河鄉農會6 名遭罷免理事今天前往台東縣府抗議，指縣府是農會輔導單位，卻放任農會違法解除他們職務，行政不中立；縣府表示，縣府是輔導單位，不介入雙方糾紛。

東河鄉農會從去年9月起未召開理事會，有違東河鄉農會每2個月召開一次理事會章程，余、王等6名理事要求理事長與農會依章程召開理事會。

但地方上傳出，有6名理事將在理事會期間解除理事長顏世偉職務並解聘總幹事廖博民，因此農會遲遲不召開理事會。

6名遭點名的理事行文農業部與台東縣政府，指控農會不召開理事會違反農會章程，要求農業部及台東縣政府介入。

台東縣政府去年12月間函文東河鄉農會，必須依章程於去年12月31日前召開，如未召開將依農會法第46條規定辦理。第46條規定，農會理、監事及總幹事如有違反法令、章程，嚴重危害農會之情事，主管機關得報經上級主管機關之核准，或逕由上級主管機關予以停止職權或解除職務。

不過，東河農會趕在去年12月24日召開會員代表大會臨時會，通過反對理事會辦理總幹事廖博民解聘案，同時收回理事會職權，並暫停召開理事會。

接著，廖博民與顏世偉於3月24日再度召開會員代表大會，通過罷免余、王等6名理事；余、王等6名理事今天與支持者到縣府抗議，指控台東縣政府沒有盡到上級輔導職責，任由東河鄉農會總幹事廖博民與理事長顏世偉未依規定行事，行政不中立。

余、王等6名理事表示，東河鄉農會從去年9月21日開始未召開理事會，依農會章程須2個月召一次，去年12月有陳情縣政府，希望指示農會要開會，但仍然沒下文，廖博民等人更直接改召開臨時會凍結理事會權力並禁止開理事會，前幾天又召開臨時會將他們6人罷免。

余、王等人表示，除了提起民事訴訟爭回自己權益外，也提假處分在民事判決未出來之前，暫停遞補的4名理事行使職權。

台東縣政府農業處長許家豪表示，依農會法理事會由理事長召集，如果理事長不召開有情節重大縣政府才有職權撤除他的職務；台東縣政府不介入雙方糾紛，既然對方有提訴訟，就按照法律走，台東縣政府是輔導單位，不會參與雙方面事情決策，行政中立。

農會 農業部 理事長

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