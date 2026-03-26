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台東東河農會罷免風波延燒 遭罷免6理事率眾赴縣府抗議

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣東河鄉農會理事遭集體罷免爭議持續延燒，6名遭罷免理事今上午率領多名農民前往縣政府前拉布條陳情抗議。記者尤聰光／攝影
台東縣東河鄉農會理事遭集體罷免爭議持續延燒，6名遭罷免理事今上午率領多名農民前往縣政府前拉布條陳情抗議。記者尤聰光／攝影

台東縣東河鄉農會理事遭集體罷免爭議持續延燒，6名遭罷免理事今上午率領多名農民前往縣政府前拉布條陳情抗議，現場高喊口號，怒批縣府農業處「行政不作為」、「裝睡」，氣氛一度緊繃，引起警方到場關切與維持秩序，所幸過程理性，最終和平離開，未發生衝突。

抗議農民手持布條與標語，直指農業處對於農會內部爭議消極以對，甚至質疑偏袒特定派系。有遭罷免理事情緒激動表示，縣府握有農會財務與人事考核權，卻對於「未依規定召開會議」、「預算未審先行動支」等爭議，僅以兩度發函了事，形同放任違規，讓基層農民難以接受。

據了解，此次風波源於日前6名理事提案召開理事會，欲處理解聘總幹事案，但最終未獲通過。未料，24日農會召開代表臨時會，通過罷免王姓等6名立場不同理事，引發地方譁然。遭罷免者質疑整體程序存在重大瑕疵，已委請律師向法院聲請假處分，盼能暫緩罷免效力。

面對抗議聲浪，親自出面的農業處長許家豪回應表示，農會屬自主法人機構，會員代表大會為最高權力機構，只要相關會議程序符合農會法，縣府即須予以尊重，不會介入理事會程序或運作；除非發生重大違失，才會依法啟動行政調查與介入機制，強調縣府立場為「行政中立、不偏不倚」。

抗議過程中，警方全程在場戒備並適時引導人流，避免影響周邊交通與洽公民眾，現場秩序大致平穩。約莫中午時分，抗議民眾在表達訴求後陸續散去，整起陳情行動理性收場。

縣府農業處長許家豪（右）在警方的保護下，親自面對陳抗農民，傾聽訴求。記者尤聰光／攝影
縣府農業處長許家豪（右）在警方的保護下，親自面對陳抗農民，傾聽訴求。記者尤聰光／攝影

農民 農會 農業處

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