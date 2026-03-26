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台東要嗨爆了！全球5億神曲DJ來了 電音派對超狂卡司曝

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
邁入第六屆的「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」今天記者會現場就嗨到不行。圖／台東縣政府提供
邁入第六屆的「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」今天記者會現場就嗨到不行。圖／台東縣政府提供

邁入第六屆的「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」，將在4月18日於森林公園登場，從下午2點一路嗨到晚上10點。今年卡司一公布，立刻讓不少人直呼「這波太猛」，不只找來國際級DJ，更把去年的人氣焦點「電音和尚」再度請回台東，氣氛還沒開始就已經先燒起來。

縣長饒慶鈴今天記者會上公布超狂陣容時也不藏了，直接喊出「只有台東能超越台東」，看得出對今年內容相當有信心。她還特別點名，邀請日前在「大港開唱」嗨翻全場的90歲阿嬤來台東續攤，話題一出，現場笑聲不斷，也讓這場派對多了一點可愛的期待感。

今年最受矚目的，莫過於來自荷蘭的DJ雙人組SICK INDIVIDUALS。兩人作品全球串流突破5億次，過去曾與多位國際大咖DJ合作，也登上Tomorrowland、Ultra等世界級舞台。這次來到台東，不少樂迷已經開始討論「到底現場會炸成什麼樣」。

而去年壓軸、以「電音和尚」形象圈粉無數的韓國DJ日進大師，今年也確定回歸。獨特的演出風格加上強烈節奏，曾讓現場氣氛一路飆高，今年再登場，等於替整場派對先加上一層保證。

除了電音卡司，創作歌手J.Sheon也將首度加入台東電音派對。他的音樂融合R&B、Hip Hop與Urban風格，過去多次入圍金曲獎。J.Sheon也透過影片向粉絲喊話，表示已經3年沒來台東演出，很期待能在4月18日「跟大家一起HIGH一整天」。

另值得一提的是，今年活動持續與國際音樂品牌團隊合作，包括ULTRA與S2O等大型演出製作單位加入操刀，整體舞台與音效規格全面升級，也讓這場原本就具指標性的台東音樂活動，更有「國際派對」的味道。

不只音樂，現場還規畫FUN電市集、彩繪帆布袋體驗，以及各式在地美食攤位。對不少人來說，這不只是聽音樂，更像是一場從白天玩到晚上的大型戶外派對。

縣長饒慶鈴今天在「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」記者會上公布超狂陣容時也不藏了，直接喊出「只有台東能超越台東」。圖／台東縣政府提供
縣長饒慶鈴今天在「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」記者會上公布超狂陣容時也不藏了，直接喊出「只有台東能超越台東」。圖／台東縣政府提供

派對 金曲獎 森林公園 台東 DJ

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