基隆西岸纜車規畫再交鋒！謝國樑指「要賺錢不容易」 童子瑋籲整體規畫

基隆西岸纜車規畫案引發民眾熱議，去年已有民間業者向基隆市政府提出促參案，下山站體及周遭多為台鐵土地，台鐵釋出善意同意市府政策公告，讓業提規畫，市府在審核中。不少市民認為僅300公尺太短，盼延伸到白米甕砲台，市長謝國樑說，「纜車要賺錢不容易，不能完全當營運事業看待，要當成公共建設。」第二階階段延伸可研議市府興建的可行性。

謝國樑今天出席社工表揚時受訪說，感謝立委林沛祥花很多時間和力氣與台鐵溝通，在路廊和基地的使用有很大的突破，目前西岸纜車是民間業者提出的促參案，業者會提出促參案想必對地方的看法和需求上的實用性，未來是定位是觀光型纜車，還是兼具觀光和通勤使用的纜車，會由提出促參的業者評估。

謝國樑表示，西岸纜車目前是民間促參案，規畫基隆火車站北口到基隆地標兩站，第一階段民間出資興建。有市民反映基隆地標應再結合白米甕砲台延伸，他覺得這是很好的發想，但客觀來看，要從基隆地標延伸到白米甕砲台的第二階段，要透過民間提促參是不太可能，勢必要由基隆市政府來興建，要向中央爭取經費或合作，由政府興建投入更多的經費。

謝國樑指出，簡單來說，西岸纜車第一階段是民間自提促參、民間出資，第二階段如果要連接白米甕砲台勢必市府要投入經費，他會跟相關局處討論看是否可行，如果可行就會來規畫促成第二階段。

謝國樑去年曾到貓纜考察，他了解財務上要自我打平並不容易，這麼熱門還是虧損，如果政府興建、營運又長期虧損，將一直會有「現金流」支出，會是市政沉重負擔，所以當時的態度比較保留。而這次是由民間業者提出促參，市府尊重其考量。

謝國樑表示，「纜車要賺錢不容易，某種程度不能完全當營運事業看待，要把它當成路燈、紅綠燈及道路的公共建設。」付現金流不能付的太厲害，這一點要先想清楚，未來如何興建、如何維管等都還要詳細評估，說很容易但要穩建經營並不容易。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋表示，前市長林右昌針對纜車的規畫有提出一些方向，市長謝國樑今天也有表達看法，纜車的規畫要有整體的考量，目的、需求、方向是什麼都要先讓市民清楚了解，到底是交通需求還是觀光導向一定要先訂清楚，經費編列及規畫設計都不一樣。

童子瑋說，基隆要有完整的觀光及交通發展政策，再來規畫纜車的興建會比較好。