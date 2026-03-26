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2026蘭陽星空賞螢季起跑！結合15家休區農場導覽 分享貼文抽住宿券

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
2026蘭陽星空賞螢季即將登場，縣政府結合15家休閒農業區及農場提供預約導覽，遊客進入官網的賞螢地圖分享貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。記者戴永華／攝影
2026蘭陽星空賞螢季即將登場，縣政府結合15家休閒農業區及農場提供預約導覽，遊客進入官網的賞螢地圖分享貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。記者戴永華／攝影

宜蘭「2026蘭陽星空賞螢季」系列活動即將起跑，縣府宣布今年結合15家休閒農業區內業者及休閒農場配合提供導覽，同時「賞螢地圖」建議路線，即日起至5月底，在宜蘭勁好玩FB粉絲頁「2026星空賞螢季‧螢河點點」賞螢地圖貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。

為推廣生態旅遊及夜間觀光而舉辦的蘭陽星空賞螢季，首波先以「螢河點點」為主題，縣府工旅處表示， 近年來透過環境保護與復育工作，宜蘭地區螢火蟲族群數量明顯成長，保育成效良好，今年賞螢特別整合休閒農業資源規劃多元導覽體驗，兼具教育與觀光生態旅遊模式。

「螢河點點」賞螢導覽活動4月1日至5月31日，與宜蘭縣休閒農業發展協會合作，縣內共15家休閒農業區內業者及休閒農場參與，導覽範圍涵蓋南澳鄉、大同鄉、冬山鄉、員山鄉及頭城鎮等地，由專業解說員帶領，介紹螢火蟲生態習性、成長歷程及賞螢禮儀，親子同遊親近自然，建立正確保育觀念。

主辦單位也規劃線上互動抽獎，即日起至5月31日，民眾在宜蘭勁好玩FB粉絲頁「2026星空賞螢季‧螢河點點」賞螢地圖貼文，按讚並標註3名好友公開分享，有機會抽中住宿券、農場體驗券、賞螢好禮。

此外，今年元月推出的「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」至5月11日，民眾到縣內合法旅宿業者、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、蘭陽原創館、縣轄借問站、歷屆好食好物好羹獲獎商家、JINHO宜蘭敬好生活、宜！蘭青創品牌、嚴選商家、頭城五漁鐵獲獎商家等指定商家消費，取得發票或消費購物證明後，在活動官網完成登錄，滿千可參與抽獎。

縣政府推動低光害、低污染的夜間旅遊型態，今年除賞螢活動外，後續也會有蘭陽星空觀賞活動，串聯星空自然景觀，鼓勵民眾到旅遊住宿。「螢河點點」賞螢導覽活動採預約制，預約請參閱賞螢地圖，活動官網下載2026蘭陽星空賞螢活動官網：firefly.yilanmr.org.tw。

2026蘭陽星空賞螢季即將登場，縣政府結合15家休閒農業區及農場提供預約導覽，遊客進入官網的賞螢地圖分享貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。記者戴永華／攝影
2026蘭陽星空賞螢季即將登場，縣政府結合15家休閒農業區及農場提供預約導覽，遊客進入官網的賞螢地圖分享貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。記者戴永華／攝影

2026蘭陽星空賞螢季即將登場，縣政府結合15家休閒農業區及農場提供預約導覽，遊客進入官網的賞螢地圖分享貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。記者戴永華／攝影
2026蘭陽星空賞螢季即將登場，縣政府結合15家休閒農業區及農場提供預約導覽，遊客進入官網的賞螢地圖分享貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。記者戴永華／攝影

2026蘭陽星空賞螢季即將登場，縣政府結合15家休閒農業區及農場提供預約導覽，遊客進入官網的賞螢地圖分享貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。記者戴永華／攝影
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2026蘭陽星空賞螢季即將登場，縣政府結合15家休閒農業區及農場提供預約導覽，遊客進入官網的賞螢地圖分享貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。記者戴永華／攝影
2026蘭陽星空賞螢季即將登場，縣政府結合15家休閒農業區及農場提供預約導覽，遊客進入官網的賞螢地圖分享貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。記者戴永華／攝影

環境保護 生態旅遊 宜蘭

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