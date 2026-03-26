基隆纜車有眉目？如何兼具運輸與觀光 學者談發展關鍵在定位

基隆市西岸觀光纜車有重要進展，去年有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到虎仔山「KEELUNG地標」設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與基隆港市山海美景，台鐵同意基隆市府先行進行政策公告，讓民間廠商提出規畫方案。

纜車在城市發展中的定位備受關注，學者分析，纜車本質上兼具運輸與觀光雙重功能，但在台灣整體發展條件下，仍以觀光用途為主，交通功能多屬輔助性質。

文化大學景觀學系教授郭瓊瑩表示，纜車沒有絕對的定位，關鍵在於使用方式與城市需求。她指出，國外近年發展纜車，多從觀光與地景體驗出發，例如日本橫濱港纜車，即是透過空中視角讓民眾重新認識城市風貌，進一步培養對城市的認同感與榮耀感，「從高度閱讀城市」已成為當代觀光的重要趨勢。

郭瓊瑩認為，新北、基隆地形多元，山海資源豐富，具備發展纜車的潛力。她也直言，以台灣條件來看，纜車較難成為主要運輸系統，「從觀光角度切入會比較可行」。

景文科技大學旅遊系教授楊明賢從功能面分析，指出纜車最早多以交通運輸為目的，主要用於克服地形限制，但隨著觀光發展，全球多數纜車已轉型為觀光設施。他表示，判斷纜車是否具備交通功能，關鍵在於路線終點是否有居民，「如果有居民，就會有接駁需求；如果沒有，大多就是觀光用途」。

楊明賢指出，纜車在山區或道路開闢困難的地形，仍具一定交通效率，例如上山景點若開車需30至40分鐘，纜車可能10分鐘即可抵達，具備時間優勢。不過在台灣推動纜車，仍須面對土地取得、環境生態評估等限制，因此整體發展仍以觀光導向為主。

兩位學者也提醒，纜車開發需審慎評估環境與景觀影響。郭瓊瑩表示，任何建設都不可能零影響，關鍵在於如何透過設計降低視覺衝擊並取得平衡；若規畫得當，纜車對地表的破壞甚至可能低於道路開發。楊明賢提醒，除環境因素外，也須考量土地權屬與整體成本，才能評估其可行性。