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「2026普悠瑪鐵人三項」周末登場 3366名鐵人齊聚台東

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府攜手城鄉生活運動協會，將於28日至29日，在森林公園活水湖等地盛大舉辦「2026台東普悠瑪鐵人三項賽」，2天賽程共吸引3366位選手報名參加。圖／台東縣政府提供
台東縣政府攜手城鄉生活運動協會，將於28日至29日，在森林公園活水湖等地盛大舉辦「2026台東普悠瑪鐵人三項賽」，2天賽程共吸引3366位選手報名參加。圖／台東縣政府提供

台東縣政府攜手城鄉生活運動協會，將於28日至29日，在森林公園活水湖等地盛大舉辦「2026台東普悠瑪鐵人三項賽」，2天賽程共吸引3366位選手報名參加，預估加上親友將有近5、6千人湧入，掀起一波運動觀光熱潮。

賽事分為226公里超級鐵人、113公里半程鐵人，以及標準51.5公里鐵人三項，另設有小鐵人賽，讓不同年齡層都能參與這場運動盛會。其中最具挑戰性的226公里超級鐵人賽，將於28日清晨6點自活水湖鳴槍出發，選手需完成3.8公里游泳、180公里自行車，以及42公里全馬路跑

另113公里賽程則於28日上午7點45分展開，包含1.9公里游泳、90公里自行車及21.1公里半馬路跑；29日登場的標準賽（51.5公里）則安排1500公尺游泳、40公里自行車與10公里路跑，節奏緊湊、競爭激烈。

此外，小鐵人賽將於29日上午8點30分登場，在活水湖周邊進行，分為4個組別競賽，為活動增添親子同樂氛圍。

主辦單位表示，今年226公里項目共有310人挑戰、113公里1243人、51.5公里1507人，小鐵人360人，整體規模再創新高，顯示台東已成為國內鐵人三項的重要賽事據點。

為確保賽事順利進行，活動期間將實施局部交通管制，包括中華大橋周邊、光復路與中華路通往橋梁路段封閉，自行車路線禁止大型車輛進入，路跑期間志航路、馬亨亨大道等部分路段亦將管制。主辦單位呼籲民眾配合員警與工作人員指揮，共同維護選手安全。

路跑 交通管制 台東 鐵人三項

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