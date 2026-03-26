基隆西岸纜車運具兼觀光 學者：站體交通要整體規畫避免負面效應

基隆西岸纜車規畫案引發民眾熱議，去年已有民間業者向基隆市政府提出促參案，下山站體及周遭多為台鐵土地，台鐵釋出善意表示同意，市府目前正在審核中。學者表示，規畫纜車兼運運具和觀光功能樂觀其成，但未來人潮、車潮如湧入，必須整體規畫考量才不會對交通造成負面效應的衝擊。

交通大學運輸與物流管理學系教授王晉元說，基隆地標緊臨基隆港有山海美景，因是山坡地形，規畫纜車兼運運具和觀光功能樂觀其成，目前是促參案，如果成案，未來業者自負盈虧，一定會經過完整的評估才會做，政府部門也不致成為「錢坑」。

王晉元表示，規畫纜車要避免有負面效應出現，要整體來看可能出現的外溢效應，如果人潮、車潮來了，站體周遭的交通量和停車空間是否會大量增加？能不能負荷？都要整體規畫及考量才不會對交通造成負面衝擊。

纜車終點的基隆地標，附近太平國小廢棄校舍原本有太平青鳥書店，在書店裡可看基隆港山海美景、郵輪進出，是一大觀光賣點，惜經營4年後去年租約到期已經熄燈。原太平國小計畫重新招標委外經營，市府期盼公私協力繼續活化空間。

市府指出，有鑑於太平國小周邊道路狹隘，停車困難，市府希望纜車案未來可以結合委託案整體發展，一併改善當地的交通等配套措施。至於纜車起點的基隆火車站北口，未來周遭也會與台鐵共同整體規畫、開發。