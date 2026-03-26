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基隆西岸纜車看郵輪賞山海海景拚觀光商機 路線短、景點少挑戰大

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆西岸纜車看郵輪賞山海海景拚觀光商機，但地方認為目前畫路線短、景點少，未來挑戰仍大。記者游明煌／攝影
基隆西岸纜車看郵輪賞山海海景拚觀光商機，但地方認為目前畫路線短、景點少，未來挑戰仍大。記者游明煌／攝影

「可以看基隆地標、基隆港還有郵輪，山海美景很不錯！」但也有民眾認為上山後沒有其他亮點，還常下雨，花大錢建纜車的效益在哪？」基隆西岸纜車規畫案引發民眾熱議。地方及觀光業者多認為要延長到「白米甕炮台」增加賣點，否則僅300公尺太短了，效益有限。市府表示，未來可行性評估時還可再多方研議。

基隆市西岸觀光纜車有重要進展，去年中有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到虎仔山「KEELUNG地標」設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與基隆港市山海美景。立委林沛祥昨說，台鐵董事長鄭光遠親自向他表示，同意基隆市政府先行進行政策公告，讓民間廠商提出規畫方案。

「建纜車是大工程，但只有北站到地標真的太短了。」基隆市觀光協會理事長周建芳說，對興建纜車觀光協會及業者多樂觀其成，但只有從北站到地標路線太短，效益恐怕有限，建議要多點多規，應延伸到白米甕砲台，因此砲台景點山海美景豐富。

周建芳表示，基隆受限坡地多，尤其地點附近停車不易，纜車規畫是不錯的運具方式，也可以打造觀光亮點，纜車由下而上、由上而下順著地形，盡享基隆港山海美景，非常具有觀光潛力，觀光業都十分期待，盼有完整的規畫，可以帶動基隆觀光發展。

纜車引起市民在社群熱議，有人說基隆常下雨、港邊風很大，尤其冬天東北季風非常強，花逾3億元是否值得，「現在一頭熱，擔心未來有沒有人潮，會不會步貓空纜車後塵？」

地方認為目前規畫景點不足、路線太短，是很大的挑戰，但纜車可結合郵輪遊程，郵輪客留在當地搭纜車，絕對比大老遠跑去台北還更有吸引力。

基隆市政府都發處長謝孝昆表示，台鐵董事長鄭光遠近期兩度到纜車現場了解，樂觀其成。目前進度市府正在審核中，如通過將辦理政策公告、啟動公開徵求民間可行性報告書等招商程序。如何吸引人潮未來可行性評估時，會要求業者妥為研議規畫景點、商業空間、功能及相關配套等。至於延伸到白米甕炮台因牽涉很多私有地及坡度問題，有一些困難還待克服，先完成第一步。

基隆西岸纜車看郵輪賞山海海景拚觀光商機，但地方認為目前畫路線短、景點少，未來挑戰仍大。記者游明煌／攝影
基隆西岸纜車看郵輪賞山海海景拚觀光商機，但地方認為目前畫路線短、景點少，未來挑戰仍大。記者游明煌／攝影

基隆西岸纜車看郵輪賞山海海景拚觀光商機，但地方認為目前畫路線短、景點少，未來挑戰仍大。記者游明煌／攝影
基隆西岸纜車看郵輪賞山海海景拚觀光商機，但地方認為目前畫路線短、景點少，未來挑戰仍大。記者游明煌／攝影

東北季風 林沛祥 觀光

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