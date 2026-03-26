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基隆西岸纜車景點少、路線短 拚觀光挑戰大

聯合報／ 記者游明煌張策／連線報導

基隆西岸纜車計畫預計興建三百公尺，地方及觀光業者擔心效益有限，建議長度須再延伸，串聯更多景點。學者指出，纜車沒有絕對定位，關鍵在於使用方式與城市需求，國外近年發展纜車多從觀光和地景體驗出發，「從高度閱讀城市」已成當代觀光的重要趨勢。

纜車促參案消息傳出，在地人士討論熱烈。支持者認為可以看基隆地標、基隆港還有郵輪，山海美景很不錯；但也有民眾指上山後沒有其他亮點，不僅基隆多雨不合適，加上近海鹽害重，花大錢建纜車的效益在哪？恐步入步貓空纜車後塵，而且距離也太短。

市議員施偉政表示，虎仔山看基隆港很美，郵輪進出是最大商機，纜車規畫好可帶動西岸觀光發展，但景點不足、路線太短是很大挑戰，站體應設法延伸到白米甕砲台。未來纜車可結合郵輪遊程，「郵輪客留在當地搭纜車，絕對比大老遠跑去台北還更有吸引力。」

「建纜車是大工程，只有北站到地標真的太短了。」基隆市觀光協會理事長周建芳建議，基隆坡地多、停車不易，纜車是不錯的運具，也可以打造觀光亮點，由下而上或由上而下順著地形飽覽基隆港山海美景，極具觀光潛力，業界盼完整規畫帶動基隆觀光發展。

基隆市政府都發處長謝孝昆說，市府正在審核業者提出的計畫，如通過將辦理政策公告、啟動公開徵求民間可行性報告書等招商程序，未來可行性評估時，會要求業者研議增加景點、商業功能及相關配套等；至於路線延伸牽涉很多私有地及坡度問題，還待克服。

交通大學運輸與物流管理學系教授王晉元說，基隆地標緊臨基隆港，有山海美景，因是山坡地形，規畫纜車兼具運具和觀光功能，未來如果成案業者自負盈虧，不致成為錢坑。

文化大學景觀學系教授郭瓊瑩表示，國外近年發展纜車多從觀光與地景體驗出發，例如日本橫濱港纜車透過空中視角讓民眾重新認識城市風貌，以台灣條件來看，纜車較難成為主要的運輸系統，「從觀光角度切入會比較可行」。

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