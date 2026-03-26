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基隆西岸纜車夢串聯山海 台鐵釋善意

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
有民間業者向基隆市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「KEELUNG地標」設置纜車系統。記者游明煌／攝影
有民間業者向基隆市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「KEELUNG地標」設置纜車系統。記者游明煌／攝影

基隆港去年國際郵輪旅客突破九十五萬人次，有民間業者推動在西岸興建纜車，但因涉及台鐵用地，須跨機關協調。立委林沛祥昨說，台鐵董事長鄭光遠已同意基隆市府先政策公告，讓民間廠商提出規畫方案，纜車夢可望從「想像」走到「可以開始實現」。

有民間業者去年中依促進民間參與公共建設法，向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，要從基隆火車站北口到虎仔山「ＫＥＥＬＵＮＧ地標」設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與基隆港市山海美景。民眾搭纜車時，也可居高臨下，遠眺整個港口。

本報近日專題報導全台纜車規畫，其中就有基隆西岸纜車。經中央、地方多次協調會議、現地會勘，釐清疑慮往前推進；交通委員會日前也到基隆考察，林沛祥昨透露，當天鄭光遠向他表示，同意基隆市政府先進行政策公告，讓民間廠商提出規畫方案。

林沛祥認為，這代表台鐵對基隆西岸纜車是支持的，當然這還不是終點。後續促參、規畫、招商每步都很關鍵。

「有沒有一種方式，不占用太多土地，卻能把基隆的美串聯起來，答案就是纜車。」林沛祥說，這條纜車不僅僅只是交通建設，更是一條把港邊風景、城市意象串聯起來的空中廊道，讓基隆變成一個值得停下來看一看的地方。

當市長謝國樑提到構想時，他就認為值得努力促成，但落實並不容易，主要是牽涉到台鐵用地，跨機關協調是最關鍵也最困難的一步。

基隆市府表示，市府正在審核中，通過後將辦理政策公告，啟動公開徵求民間可行性報告書等招商程序。謝國樑說，為啟動西岸纜車建置計畫，市府去年考察貓空纜車經驗，希望做為規畫參考。

業者規畫纜車全長逾三百公尺，投資人構想計畫書未提建造經費，但先前財務評估工程費用逾三億元，纜車場站山下站位在台鐵土地，市府正協商是否共同開發，周邊土地也待整體規畫，包括市府共同推動車站地區再生及西岸山城發展。

謝國樑 林沛祥 台鐵 纜車 基隆港

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