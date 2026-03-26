基隆市警消繁重加給 擬五月起發放

基隆市長謝國樑昨核定，將依行政院二月十二日函修正「警察人員警勤加給表」，向議會追加預算，擬自五月起提升警消人員繁重加給，年增逾四千萬元。

謝國樑昨天到市警局、消防局參加勤務加給座談，謝表示，他上任以來即積極爭取警察同仁繁重加給比照直轄市發放，未來在中央核定及市議會追加預算通過後，市府將盡速推動辦理，提升警、消人員待遇。

謝指出，此次所需經費全數由地方政府支應，警察部分每年約需二五八八萬四千餘元，另刑事加給由六成提高至八成，每年約需三○七萬六千餘元；消防人員危險職務加給加成部分，市府亦預計編列超過一一七五萬元追加預算。

在制度設計上，警察部分參酌竹縣、竹市、彰化及嘉市等縣市警察局級別，劃分為「四成、三成八、三成五」三級；消防人員依所屬單位與職務性質分級加成，第一級（大隊、分隊）加四成、第二級（指揮科、保養場輪班人員）加三成五、第三級（局本部消防人員）加三成。追加預算通過後，預計自今年五月一日起依此標準支給。

謝國樑也感謝民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋，曾協助爭取警察繁重加給。