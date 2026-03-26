礁溪農田排水溝 發現發黑陳年油垢 環局加強稽查

宜蘭礁溪鄉白雲村傳出農田排水溝汙染，結成一層層厚重「發黑陳年油垢」，縣府環保局查出是渠道同時承接住家和餐飲業者廢汙水，居民更直呼「看到就想吐」。新北土城區承天路巷弄側溝也被發現大量白色油汙，環保局查獲食品加工廠排廢水。

礁溪鄉白雲二路遭汙染的排水溝，渠道緊鄰農田，農民憂心灌溉用水遭到汙染，恐影響農作生長，水面已出現明顯的油汙「皂化」，水門設施更附著厚實的黑垢，民眾質疑，是否有不肖餐飲業者蓄意傾倒廢棄食用油？

宜蘭環保局說，該渠道同時承接周邊住家與餐飲業者的生活廢汙水，周邊多數店家皆已依規安裝油脂截留器，但仍有少量殘餘隨廢水排出。目前尚未發現業者蓄意大量偷排廢油，日後將推動汙水下水道系統，同時也會加強稽查。

新北市土城區承天路巷弄側溝出現大量白色油汙，環保局查獲一家食品加工廠違規排放廢水，稽查人員現場開啟油脂截留槽檢視，發現該設施處理效能不彰，導致未經妥善處理的廢水直接流出廠外，環保局依違反水汙法告發，並令立即停止排放，最高可處三百萬元罰鍰。

環保局指出，當日稽查時已是晚上，工廠環保人員已離廠，將進一步核實該廠廢水產生量，若經確認屬水汙染防治法列管的事業規模，除高額罰鍰外，不排除停工處分。