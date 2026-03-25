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杜絕沙灘車亂象花蓮訂自治條例 同步推動試辦專區

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府為強化沙灘車管理，訂定自治條例，草案共16條，今天上網公告並徵詢意見。本報資料照片
花蓮縣府為強化沙灘車管理，訂定自治條例，草案共16條，今天上網公告並徵詢意見。本報資料照片

全台沙灘車營運亂象引起重視，花蓮縣府參考屏東自治條例，訂出沙灘車活動管理自治條例，要求業者須提出完整營運計畫且取得許可才能營業，駕駛者須持重型機車或汽車駕照、「酒駕零容忍」並強制要求投保公共意外險，還納入生態共融機制，草案今天公告，預告期30天徵詢各方意見，同時擇定三棧溪以北試辦專區。

縣府表示，花蓮縣沙灘車活動管理自治條例草案是依據行政院指引，以「導禁兼施」為原則，並參考屏東條例訂定，草案全文共16條，要求業者應在沙灘車活動場域範圍內進行，並提出營運計畫書，獲得許可才能營業。

草案詳列營運計畫書內容，包括場域、安全管理措施、緊急救護的SOP等，也規定活動須採編組進行，每組上限為10人或5輛車，並由領有許可證的業者派專人全程帶隊。

草案還規定沙灘車駕駛需持有效重機或汽車駕照，並以「酒駕零容忍」為原則，規範業者、遊客在活動前，必須實施酒測並作成紀錄。還要求業者投保公共意外責任險，包含每人至少300萬元的傷亡責任險；若發布海陸上颱風警報、大豪雨特報等狀況，應立即停止沙灘車活動。

縣府觀光處表示，條例納入生態共融機制，活動期間發現小燕鷗等保育類野生動物，業者應立即通報並避讓；4至7月是小燕鷗繁殖季，將強化巡查，嚴禁沙灘車進入敏感棲地，也不得侵入海岸造林地。

觀光處表示，訂定自治條例是希望保障守法業者，提升花蓮整體觀光形象，違反相關規定最高可罰10萬元，嚴重者還可命令停止營業。草案今天公告上網，預告期30天徵詢各方意見，縣府也會持續推動「專區試辦」計畫，規畫在三棧溪以北，正和相關單位交涉辦理撥用。

花蓮

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