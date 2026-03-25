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花蓮沙灘車條例草案 禁入小燕鷗棲地與造林地

中央社／ 花蓮縣25日電

花蓮縣政府今天公告沙灘車活動管理自治條例草案，規劃三棧溪以北劃設專區，禁止進入小燕鷗繁殖區域及海岸造林地，並明訂處罰機制等，草案預告期間民眾可提出修正建議。

花蓮縣觀光處表示，花蓮縣的沙灘車活動管理自治條例參考屏東縣管理自治條例、道路交通安全規則等規定，草案共16條，以源頭管理及場域許可為核心，要求業者共同負擔公共資源與遊客安全的首要責任。

提升安全規格部分，明定駕駛者必須持有重型機車及汽車駕駛執照，活動編組每組上限10人或5輛車，必須由領有許可證的業者帶隊，活動前遊客跟業者都要酒測。

針對環保團體關注的海岸林保護與保育類鳥類棲地議題，觀光處表示，嚴禁侵入海岸造林地，以防揚塵損害苗木，每年4月至7月小燕鷗繁殖季將強化巡查，禁止沙灘車進入敏感棲地。

此外，為增加實質約束力，草案明定處罰機制，未經許可擅自營業、規避稽查或違反安全規範，最高可處新台幣10萬元罰鍰，情節嚴重可撤銷營業許可。

花蓮縣觀光處補充，初步規劃以三棧溪以北設立專區試辦，因涉及機關用地，以農業部林業及自然保育署為大宗，仍在持續協商，盼能建立專區管理，集中處理揚塵及噪音問題，減少對周邊社區的干擾。

花蓮縣府表示，草案預告期為30天，民眾可於縣府官網下載全文，預告期間可提出修正建議，將彙整各界意見優化條例內容後送審。

農業部

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