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慈大、秧悅美地跨域產學合作 讓世界看到花蓮療癒力量

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
慈濟大學與秧悅美地度假酒店合作，將共同推動「身心靈永續學習與國際交流計畫」。記者王燕華／攝影
慈濟大學與秧悅美地度假酒店合作，將共同推動「身心靈永續學習與國際交流計畫」。記者王燕華／攝影

花蓮秧悅美地度假酒店長期推動綠色永續與療癒休閒，今天與慈濟大學簽署合作備忘錄，啟動產學的跨域合作，透過療癒策展、人才賦能、實證深耕及產業共榮等4大行動主軸，培養跨領域人才，同時實踐大學社會責任，也能帶動花蓮觀光。

慈大校長劉怡均與秧悅美地董事長尹純綢今天代表簽署合作備忘錄，將共同推動「身心靈永續學習與國際交流計畫」，藉由整合農業教育與療癒體驗，打造身心靈永續交流的平台，也成為慈濟體系校外教學與海外交流的重要據點。

尹純綢表示，秧悅美地以香草為主軸，推動有機環境已經39年，有六大主題的療癒課程。這兩年與慈濟醫院合作，發現許多患者入住後，壓力減輕不少，這次藉由慈大專業協助，盼讓療癒不再是一個名詞，而是有實際科學數據，相信有慈大的專業作為後盾，可以走出國際，讓全世界看到花蓮的療癒力量。

慈大校長劉怡均表示，花蓮的觀光量能獨天獨厚，這次產學合作結合USR計畫，希望透過實證及科學方式，證實香草療癒、健康蔬食及運動等，可以促進身心靈的健康。

慈大表示，「洄瀾再起：永續觀光山海情」USR計畫的初衷，除了關注花蓮震後硬體重建，也要協助產業從復原中轉型，未來將推陸續推動身心靈治療學習營隊、教育研習課程、海外交流團，以及永續生活實踐課程等多元的學習模式，盼實踐大學社會責任的同時，也能促進產業升級，帶動花蓮永續發展。

慈濟大學校長劉怡均（左）今天與秧悅美地度假酒店董事長尹純綢，簽署合作備忘錄，將共同推動「身心靈永續學習與國際交流計畫」。記者王燕華／攝影
慈濟大學校長劉怡均（左）今天與秧悅美地度假酒店董事長尹純綢，簽署合作備忘錄，將共同推動「身心靈永續學習與國際交流計畫」。記者王燕華／攝影

花蓮秧悅美地度假酒店推動身心靈療癒，與慈濟大學合作，成為慈濟體系校外教學與海外交流的重要據點。記者王燕華／攝影
花蓮秧悅美地度假酒店推動身心靈療癒，與慈濟大學合作，成為慈濟體系校外教學與海外交流的重要據點。記者王燕華／攝影

身心靈 校外教學 實踐大學

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