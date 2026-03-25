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彈性長照支持 花蓮互助喘息服務試辦3/26上路

中央社／ 花蓮25日電

提供更多元且具彈性的長照支持，花蓮縣衛生局配合衛福部推動「互助喘息服務試辦計畫」，明天起針對喘息服務不足家庭、假日有需求且有意願的家屬，及聘有外籍看護工的家庭都可參與。

花蓮縣衛生局今天表示，此項全新「互助照顧」模式，打破傳統單向服務限制，由專業照服員與家庭照顧者攜手，於週六提供具彈性且低負擔的照顧支持，不僅促進長者社交參與，也讓照顧者輪休獲得喘息空間。藉以增加家庭照顧者休息時間，也可提升被照顧者社會參與延緩失能。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，這項計畫由社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會家照據點承辦，運用日間照顧中心空間及閒置時段辦理，並由專業照服員帶領，結合家庭照顧者共同參與照顧工作，營造安全且友善的環境。透過團體活動、互動陪伴與生活照顧，不僅協助長者維持身心活力與社交互動，也讓照顧者在參與中交流經驗，逐步建立社區互助支持網絡。

朱家祥指出，照顧不應由個人獨自承擔，互助喘息服務結合專業指導與家屬參與，讓照顧者從被動接受轉為主動互助。服務採小規模方式，每場次服務4至6名長者，由照服員負責安全與專業引導，家庭照顧者則以協力夥伴角色投入照顧。

衛生局說明，此項計畫也具備「假日加值服務」特色，服務時段不扣除原有長照喘息額度，提升使用彈性；同時設計「互助回饋」機制，家屬參與1天（8小時）服務，即可兌換2天喘息服務，落實「值一喘二」理念。

此外，推出兩次免費體驗，讓照顧者與長者在無負擔情況下熟悉服務模式，降低參與門檻。互助喘息強調及時交換，鼓勵於年度內使用累積時數，以提升資源效益。正式參與後，每次服務酌收約新台幣200元，用於餐食與活動材料費，兼顧品質與可近性。

「互助喘息服務試辦計畫」服務對象包括喘息服務仍不足的家庭、假日有照顧需求且願意參與互助模式家屬，以及聘有外籍看護工的家庭。服務期間自115年3月26日至12月31日，每週六上午8時30分至下午4時30分提供服務（含共餐與午休），也可選擇半日參與。有需求的家庭照顧者可撥打電話03-8227141分機571、538洽詢。

衛福部 衛生局

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