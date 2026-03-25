清明連假 宜蘭啟動快打警力排除壅塞路段

宜蘭縣政府今天表示，今年4天清明連假將出現返鄉掃墓與觀光車潮，警方屆時將開設緊急應變中心，規劃「交通快打機制」，及時排除突發性壅塞，維護車流暢行。

4月3日至6日是清明連假。縣府交通處預估，國道5號南下路段方面，3日清晨6時至晚間8時、4日清晨6時至下午5時，車多壅塞，5、6日車流順暢；北上路段方面，3日順暢，4日上午11時至深夜零時、5日上午10時至深夜零時、6日上午9時至晚間10時，車流較多。

交通處指出，國道客運在4月2至6日期間，推出86條國道客運指定路線享6折優惠等措施，也推薦新台幣299元的「宜蘭好行3日券」，輕鬆暢遊宜蘭。

宜蘭縣警察局表示，各分局除編排警力加強墓區及風景區周邊疏導工作，也將啟動交通快打機制，強化機巡密度及反應能力，針對突發性壅塞路段即時察覺、快速到崗，排除壅塞，以維護車流暢行。