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從稻田到國際舞台 台東農友摘金銀獎農業成果亮眼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府農業處副處長黃奇明（左）代表縣長饒慶鈴參與大會恭賀所有受獎農民，並感謝縣內各個農產業領域的先進們用心與付出。圖／台東縣農會提供
台東縣政府農業處副處長黃奇明（左）代表縣長饒慶鈴參與大會恭賀所有受獎農民，並感謝縣內各個農產業領域的先進們用心與付出。圖／台東縣農會提供

台東縣政府與縣農會今於東遊季農民活動中心共同舉辦年度農民節表彰大會暨農業推廣成果展，表揚127位傑出農民與農業從業人員。縣府將持續推動在地農產品牌、特色遊程與國內外展覽行銷，協助農民拓展更廣市場。

表彰大會由縣農會理事長楊招信主持，包括議長吳秀華、議員翁麗吟、楊秋珍，農糧署東區分署長林美華等貴賓與會。除表揚活動，現場也展示農事成果、四健及家政班作品，並展售農特產品與伴手禮，還有家政班舞蹈表演與田媽媽精心準備的地方風味餐。

多位農友榮獲國內外競賽佳績表彰，羅偉壽榮獲114年度關山鎮稻米達人賽冠軍，並在日本「米・食味分析鑑定大會」獲得特別優秀賞；黃銘雀摘下114年度全國稻米達人非香米組金牌；邱煥森與吳聲保則分別獲得香米組及非香米組銅牌。

此外，第二屆田媽媽「記憶中的那一味」評選中，成功鎮農會-成農花田餐坊及關山鎮農會米國學校餐廳皆榮獲全國銀獎，展現台東在農業與餐飲上的傑出成果。

其他表揚名單涵蓋優秀糧食生產人員、農業技術改良示範農戶、農田水利小組長、坡地水土保持與社區發展農戶、優秀果樹、茶葉、咖啡、釋迦等各類作物及畜牧經營農戶，以及熱心推動農業推廣、四健及家政班的優秀人員，總計127位農民及農業從業人員受獎。

楊招信表示，縣府除積極推廣台東農產品，亦同步發展觀光產業，這些成果都是基層農民與勞工辛勤耕耘的結晶，也是支撐地方經濟發展的重要力量。

在眾多得獎農友中，榮獲國際賽事肯定的羅偉壽表示，能夠從台東走上國際舞台感到非常榮幸，「種田是一條很辛苦的路，但也是一條很踏實的路，每一粒米都是用心栽培出來的成果」。

同樣獲得全國稻米達人金牌的黃銘雀則分享，農業不只是生產，更是一種對土地的責任，「我們希望把最好的品質留在台東，也讓更多人認識這片土地的價值」。

獲傑出農民的羅偉壽（中）不僅榮獲114年度關山鎮稻米達人賽冠軍，並在日本「米・食味分析鑑定大會」獲得特別優秀賞。圖／台東縣農會提供
獲傑出農民的羅偉壽（中）不僅榮獲114年度關山鎮稻米達人賽冠軍，並在日本「米・食味分析鑑定大會」獲得特別優秀賞。圖／台東縣農會提供

台東 吳秀華

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