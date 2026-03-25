獲保育共生地認證 池上青農結合區塊鏈營造生態田

林保署今天頒發首波「保育共生地」認證，台東池上鄉「池上禾穀坊」以近9公頃農田生態系通過審核，成為實踐農業生產與山林資源生態保育雙贏典範。

林業及自然保育署推動「保育共生地」認證，鼓勵國有林地以外、具有生態價值的地區投入保育工作，這項認證制度是台灣「國土生態綠網」重要延伸，透過民間與社區力量，共同實現人與自然和諧共生。

池上禾穀坊農友魏瑞廷表示，長期秉持「叫大自然做工」理念，堅持採用有機農法，使廣達近9公頃的認證範圍與周邊灌叢完美鑲嵌，形成豐富且充滿生命力的多樣性農田生態系。

他說，為了精準掌握生態數據並確保農產品信任度，率先導入現代化科技，廣泛運用區塊鏈技術，確保生產履歷透明化、不可篡改；同時結合紅外線感測器與太陽能監測設備，進行全天候生態監測。這項創新舉措不僅讓消費者能安心追溯每一粒稻米來源，更為在地物種保育提供珍貴科學數據。

魏瑞廷表示，農業與自然環境從來不是對立關係，透過科技輔助與友善農法，不僅能遏止對自然環境過度干預，更能實質守護山林與農田資源，共創永續社區部落生態。

此次池上禾穀坊入列首波「保育共生地」，不僅為台東池上綠色農業立下新標竿，也顯示科技農業與生態保育完美結合的無限可能，未來將持續擴大生態友善影響力，致力成為守護台灣土地的堅實力量。