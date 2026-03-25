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基隆基金三路「天坑」1騎士摔傷 下水道管壁破裂下午5時修復
基隆市安樂區基金三路萬里往大武崙方向道路，今天上午道路塌陷出現坑洞，經開挖為舊排水系統下水道管壁破損，預計下午5時修復後恢復正常通行，坑洞直徑約80公分、深度1.5公尺至2公尺。
基隆市政府工務處、交通部公路局及自來水公司一區處等今天上午獲報到場會勘，市議員吳驊珈到場處理，吳驊珈說，基金三路83號前上午出現天坑，影響一個車道行駛，目視深度超過1公尺，到底是排水溝破損，還是自來破漏已請相關單位調查釐清。
據附近居民指出，昨晚8時即有部分坑洞，有一名機車騎士摔倒輕微擦傷，並無大礙。
公路局基隆工務段人員緊急圍設外側車道，保持內線車道通行。經現場人員目測坑洞直徑約20公分、深度1.5公尺至2公尺，工程人員將坑洞擴大為直徑80公分開挖，經確認後為舊排水系統陰井側壁破損，導致路面下陷。
公路局基隆工務段指出，上午約10時獲報，台2線54.9K基隆安樂區基金三路發生路基掏空，工務段緊急圍設外側車道，保持內線車道通行，經基隆段開挖後，發現為下水道管壁破裂，基隆市政府到現場協助處理，預計下午5時修復，並恢復正常通行。
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