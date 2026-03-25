基隆基金三路「天坑」1騎士摔傷 下水道管壁破裂下午5時修復

宜蘭礁溪鄉白雲村傳出農田排水溝污染，位於白雲二路附近的一處農田排水溝因長年積累大量油污，水流匯集至水門處後竟結成一層層厚重「發黑陳年油垢」，不僅散發惡臭，居民更直呼「看到就想吐」。由於渠道緊鄰農田，農民憂心灌溉用水遭到污染，恐影響農作生長。

2026-03-25 11:28