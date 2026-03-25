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宜蘭米界奧斯卡「嚴選優質米」競賽起跑 導入味度檢測品質再升級

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣宣布嚴選優質米競賽起跑，今天結合插秧體驗，透過食農教育讓小朋友了解農民耕種辛苦。圖／縣府提供
宜蘭縣宣布嚴選優質米競賽起跑，今天結合插秧體驗，透過食農教育讓小朋友了解農民耕種辛苦。圖／縣府提供

宜蘭嚴選優質米不但好吃，還行銷到日本。縣政府今天宣布「2026年宜蘭嚴選優質米競賽」起跑，參賽門檻必須稻米農藥零檢出、田間檢查合格、具備產銷履歷與有機驗證制度，今年更首度導入「味度」檢測，評選出好上加好的優質米，符合資格農民即日起可向各地農會報名參賽。

競賽開跑結合「插秧」食農教育體驗，代理縣長林茂盛帶領廣興國小學童、各農會代表及稻農下田，在「稻米達人」馬啟亮解說下親手插秧苗，象徵一年一期作的宜蘭嚴選稻作正式展開。

蘭陽平原擁有純淨水源與優良耕作環境，稻米品質受市場肯定。縣政府107年至今「宜蘭嚴選米」品牌計畫累計332名農民參與競賽，透過產地限定、品種管理、品質檢測及食味評比等制度建立品牌識別，在全國稻米競賽中屢創佳績，幾年前「冠軍米」曾以每公斤3萬 6000拍賣價創下紀錄。

縣府表示，參賽農友須具備產銷履歷或有機驗證資格，且同一品種種植面積須達0.4公頃以上，並須通過兩階段農藥檢驗及田間檢查，確保生產過程符合安全與品質規範。

競賽採三階段評選，包括田間檢查、規格分析及感官品評。其中田間檢查為資格賽，針對生育整齊度、病蟲害、異品種及栽培管理等項目進行評分，達80分以上者獲晉級；後續透過稻穀、糙米及白米外觀規格檢測，分析粗蛋白含量與食味表現；最後由專家進行感官品評及評定名次。

縣農會理事長劉金德表示，今年競賽在既有制度基礎上，新增「味度」儀器分析項目，透過紅外線技術評估米粒保水膜表現，作為食味判斷依據之一，透過客觀數據、與感官評比並行，提升評選公信力，與國際稻米品質檢測趨勢接軌。

代理縣長林茂盛說，宜蘭為全國少數一年一期作稻作區，優質水源與氣候條件孕育出風味優良的宜蘭米，具市場競爭力，縣府積極拓展國際市場，帶領農會及專業稻農參與日本東京食品展，並赴日本穀物檢定協會交流稻米品質檢定制度，持續精進在地品質管理體系。

即日起受理報名至4月30日，符合資格農友可以向在地鄉鎮市農會申請並檢附相關驗證文件。入圍決賽稻穀將統一收購，依名次訂定差別收購價格，鼓勵農友生產優質安全稻米。

蘭陽平原擁有純淨水源與優良耕作環境，稻米品質受市場肯定，幾年前的「冠軍米」曾以每公斤3萬6000拍賣價，創下驚人紀錄。圖／縣府提供
蘭陽平原擁有純淨水源與優良耕作環境，稻米品質受市場肯定，幾年前的「冠軍米」曾以每公斤3萬6000拍賣價，創下驚人紀錄。圖／縣府提供

縣政府107年至今「宜蘭嚴選米」品牌計畫累計332名農民參與競賽，透過產地限定、品種管理、品質檢測及食味評比等制度建立品牌識別，在全國稻米競賽中屢創佳績。圖／縣府提供
縣政府107年至今「宜蘭嚴選米」品牌計畫累計332名農民參與競賽，透過產地限定、品種管理、品質檢測及食味評比等制度建立品牌識別，在全國稻米競賽中屢創佳績。圖／縣府提供

縣政府宣布「2026年宜蘭嚴選優質米競賽」起跑，參賽門檻必須稻米農藥零檢出、田間檢查合格、具備產銷履歷與有機驗證制度，今年更首度導入「味度」檢測，評選出好上加好的優質米。圖／縣府提供
縣政府宣布「2026年宜蘭嚴選優質米競賽」起跑，參賽門檻必須稻米農藥零檢出、田間檢查合格、具備產銷履歷與有機驗證制度，今年更首度導入「味度」檢測，評選出好上加好的優質米。圖／縣府提供

宜蘭 產銷履歷 林茂盛

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