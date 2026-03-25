花蓮中低收入老人假牙補助即起受理 還規畫擴大補助對象

花蓮縣補助65歲以上中低收入長者裝置假牙，即日起受理申請，縣府今年與32間特約牙科醫療院所合作，符合資格者到合約院所進行口腔檢查，即可協助送審；縣府也增編千餘萬元補助，待今年度總預算審議完成，將擴大補助對象到一般身分長者。

縣府社會處表示，牙齒健康對於長輩非常重要，縣府長年推動中低收入長者裝置假牙，只要設籍花蓮，65歲以上或55歲以上原住民，符合列冊中低收入戶，領有身心障礙生活補助費等5類身分者，等經牙醫師評估有裝置活動假牙需求，都可提出申請，最高補助4.4萬元。

社會處表示，今年已經開始受理申請，為了方便長者，縣府結合全縣32家特約牙科醫療院所，備妥身分證、健保卡及相關的福利身分證明文件，前往合約院所做口腔檢查，就可由院所團隊協助擬定計畫送交審核，長者不需要再跑一趟辦理。

社會處提醒，假牙補助是「先核定、後裝置」，必須收到審核通過的通知後，再裝假牙，才可獲得補助；且有「5年條款」，活動假牙若是同一顎曾經獲相同補助，必須隔5年再申請。假牙裝置後，該醫療院所應提供1年免費調整，假牙維修每年最高補助6600元。

縣府表示，每年約有140多名中低收入長者獲得假牙補助，今年規畫擴大到一般身分的長者，已編列1212萬元經費，待總預算審議通過後即可實施，屆時也會調升中、低收入長者的補助金額。