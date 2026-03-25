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基隆基金三路出現「天坑」 路面塌陷破洞相關單位釐清原因
基隆市安樂區基金三路83號前萬里往基隆方向，今天上午路面發現一個「天坑」，市議員吳驊珈表示，目視直徑及深度都超過1米，已經封閉一線車道路，請相關單位調查釐清是何原因造成。
吳驊珈說，安樂區基金三路83號前上午出現天坑，影響一個車道行駛，目視深度超過1米以上，幸好沒有車子陷落，但到底是排水溝破損，還是自來破漏尚不明確，已請相關單位趕快調查釐清如何造成的。
吳驊珈表示，因為清明連假在即，該路段交流量相當大，請公路局在今天 傍晚前把天坑回填鋪平路面，清明過後再全面開挖，查出原因，避免未來愈來愈大洞。，
市府工務處表示，現場道路為公路局管轄，目前自來水公司、公路局、市政府工務局等單人都已到場，釐清路面塌陷出現破洞原因。水公司人員初步了解，未未發現有漏水。
據現場人員表示，天坑下方破洞很深，還待開挖才能釐清原因，但目前沒有看到明顯水流。
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