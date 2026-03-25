礁溪農田排水溝驚見「陳年黑油垢」 居民作嘔憂汙染灌溉水

宜蘭礁溪鄉白雲村傳出農田排水溝污染，位於白雲二路附近的一處農田排水溝因長年積累大量油污，水流匯集至水門處後竟結成一層層厚重「發黑陳年油垢」，不僅散發惡臭，居民更直呼「看到就想吐」。由於渠道緊鄰農田，農民憂心灌溉用水遭到污染，恐影響農作生長。

據了解，該處農排的水面已出現明顯的油污「皂化」，水門設施更附著厚實的黑垢。儘管水利單位為了防範油污流入灌溉系統，已預先在渠道旁放置攔油索進行阻隔，但下游水面仍可見斑斑油光。民眾質疑，是否有不肖餐飲業者蓄意傾倒廢棄食用油，導致水體演變成如此慘狀。

針對民怨，宜蘭縣環保局稽查科隨即派員前往了解。環保局說，白雲二路灌溉渠道長期存在油污累積問題，主因在於該渠道同時承接周邊住家與餐飲業者的生活廢污水。當水流匯集至水門處時，因流速減緩，導致細微的油渣隨時間自然沉積、皂化，形成肉眼可見的油垢。

環保局指出，周邊餐飲業者多數店家皆已依規定安裝油脂截留器，但仍有少量殘餘隨廢水排出。目前尚未發現業者蓄意大量偷排廢油，日後將推動污水下水道系統，同時也會加強稽查。