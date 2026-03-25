快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

礁溪農田排水溝驚見「陳年黑油垢」 居民作嘔憂汙染灌溉水

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪農田排水驚見「陳年黑油垢」且已經皂化，居民見了直呼噁心，擔心灌溉水遭污染。 圖／民眾提供
礁溪農田排水驚見「陳年黑油垢」且已經皂化，居民見了直呼噁心，擔心灌溉水遭污染。 圖／民眾提供

宜蘭礁溪鄉白雲村傳出農田排水溝污染，位於白雲二路附近的一處農田排水溝因長年積累大量油污，水流匯集至水門處後竟結成一層層厚重「發黑陳年油垢」，不僅散發惡臭，居民更直呼「看到就想吐」。由於渠道緊鄰農田，農民憂心灌溉用水遭到污染，恐影響農作生長。

據了解，該處農排的水面已出現明顯的油污「皂化」，水門設施更附著厚實的黑垢。儘管水利單位為了防範油污流入灌溉系統，已預先在渠道旁放置攔油索進行阻隔，但下游水面仍可見斑斑油光。民眾質疑，是否有不肖餐飲業者蓄意傾倒廢棄食用油，導致水體演變成如此慘狀。

針對民怨，宜蘭縣環保局稽查科隨即派員前往了解。環保局說，白雲二路灌溉渠道長期存在油污累積問題，主因在於該渠道同時承接周邊住家與餐飲業者的生活廢污水。當水流匯集至水門處時，因流速減緩，導致細微的油渣隨時間自然沉積、皂化，形成肉眼可見的油垢。

環保局指出，周邊餐飲業者多數店家皆已依規定安裝油脂截留器，但仍有少量殘餘隨廢水排出。目前尚未發現業者蓄意大量偷排廢油，日後將推動污水下水道系統，同時也會加強稽查。

排水溝 環保局

延伸閱讀

水情吃緊影響稻作！新竹啟動農業系統節水補助 每公頃16萬

重啟2年多問題不斷！台東焚化廠漂刺鼻黑煙 居民憂影響健康

新竹頭前溪關水門 農民明北上農業部抗議

春雨乾旱桃竹苗水情吃緊 竹科缺水衝擊迫在眉睫

相關新聞

基隆基金三路出現「天坑」 路面塌陷破洞相關單位釐清原因

基隆市安樂區基金三路83號前萬里往基隆方向，今天上午路面發現一個「天坑」，市議員吳驊珈表示，目視直徑及深度都超過1米，已經封閉一線車道路，請相關單位調查釐清是何原因造成。

礁溪農田排水溝驚見「陳年黑油垢」 居民作嘔憂汙染灌溉水

宜蘭礁溪鄉白雲村傳出農田排水溝污染，位於白雲二路附近的一處農田排水溝因長年積累大量油污，水流匯集至水門處後竟結成一層層厚重「發黑陳年油垢」，不僅散發惡臭，居民更直呼「看到就想吐」。由於渠道緊鄰農田，農民憂心灌溉用水遭到污染，恐影響農作生長。

基隆西岸纜車重要進展 林沛祥： 台鐵董事長同意市府政策公告

基隆市西岸觀光纜車有重要進展，去年中有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到虎仔山「KEELUNG地標」設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與基隆港市山海美景。立委林沛祥說，台鐵董事長鄭光遠親自向他表示，同意基隆市政府先行進行政策公告，讓民間廠商提出規畫方案。

重啟2年多問題不斷！台東焚化廠漂刺鼻黑煙 居民憂影響健康

台東縣垃圾焚化廠單爐歲修後重啟兩年多，前晚疑冒出黑煙，一氧化碳和二氧化硫汙染數值超標，居民直呼「臭氣難聞」，議員們昨指出，已多次發生問題，附近民眾都很擔心，應好好檢視設備及儀器。

基隆敬老金放寬資格 8.7萬人受惠

基隆市長謝國樑昨宣布「基隆長樂六五專案」，設籍滿三年的六十五歲（原住民五十五歲）長者今年中秋節發六千五百元敬老禮金；三節敬老禮金明年起也從三千元加碼到六千五百元，放寬領取資格，約八萬七千人受惠。

宜蘭爭取建東西向高快速道路

宜蘭縣境內東西狹長，若從最東五結鄉到最西三星鄉，必須穿越宜蘭市、羅東鎮等核心市區，車流混雜易壅塞。縣府向中央爭取建「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」，五結到三星車行時間可減少十五到廿分鐘，也因應高鐵延伸宜蘭的未來橫向運輸準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。