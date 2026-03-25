影／雙北到基隆省20分鐘 大都會客運電動巴學生專車今進基隆女中

往返台北市信義區市府轉運站與國立基隆女中的2088學生專車，已成住在雙北地區女中學生往返學校重要交通工具。行駛2088路線的大都會客運自城際型電動快巴營運後，隨著充電樁陸續布設完成，今天起，每日上下學時段所行駛的3班基隆女中學生專車，全部改由電動公車行駛。學生說，電動車很平穩、沒有聲音，今天上午搭35分鐘就到了。

林姓學生說，她住新北永和區，以前每天上學、下課光車程就各要花2小時，電動車感受很好也很平穩，電動專車很方便，不用跟其他上班族一起擠，節省很多時間。

基隆市副市長邱佩琳表示，學生說搭車只要35到40分鐘，近年因客運駕駛人力不足，部分學生通學交通確實面臨一些不便。為了讓學生能夠安心上學、平安回家，基隆市政府自112年起推動高中職學生通學交通補助措施，協助學校租賃合法遊覽車提供學生通學服務。

基隆女中校長林三維表示，每天上午7時5分及7時10分在台北市市府轉運站上車的學生可提早到校，即便遇到交通壅塞延遲到校，也不會列記遲到，放學搭專車的學生更可以提早回家吃晚餐，便利的學生專車可吸引更多的學子前來就讀。

規畫學生專車路線的北區區域運輸發展研究中心王晉元教授說，基隆和雙北密不可分，可以視為大台北的一部分，而首都是全國推動重大政策最受矚目的焦點地區，讓城際電動巴士進校園，是跨域整合的典範，結合1200 TPASS公共運輸定期票，更可以鼓勵學子使用大眾運輸工具，北區區域中心未來會持續關注公共運輸運能數據的變化與趨勢，輔導及規畫更多便利民行的公共運輸工具。

市府教育處表示，目前基隆女中、中山高中、暖暖高中以及海大附中等學校，皆透過市府補助辦理學生通學專車，本學期投入360萬，後續也將持續挹注經費，依學生居住分布規畫通學路線，讓學生有更安全、便利的通學方式，也減輕家長接送的負擔。

大都會客運董事長李博文說，市長謝國樑長期以來輔導2088路線不斷擴充運能，立委合林沛祥幫助客運公司找到合宜的充電場地及完成接電，引進城際型電動巴士，TPASS大幅減輕跨域通勤的經濟負擔。

大都會客運今天起，每日上下學時段所行駛的3班基隆女中學生專車，全部改由電動公車行駛。記者游明煌／攝影

大都會客運今天起，每日上下學時段所行駛的3班基隆女中學生專車，全部改由電動公車行駛。記者游明煌／攝影

大都會客運今天起，每日上下學時段所行駛的3班基隆女中學生專車，全部改由電動公車行駛。記者游明煌／攝影

大都會客運今天起，每日上下學時段所行駛的3班基隆女中學生專車，全部改由電動公車行駛。記者游明煌／攝影