基隆西岸纜車重要進展 林沛祥： 台鐵董事長同意市府政策公告

基隆市西岸觀光纜車有重要進展，去年中有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到虎仔山「KEELUNG地標」設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與基隆港市山海美景。立委林沛祥說，台鐵董事長鄭光遠親自向他表示，同意基隆市政府先行進行政策公告，讓民間廠商提出規畫方案。

本報日前專題報導纜車規畫，基隆西岸纜車規畫。日前交通委員會考察基隆，林沛祥今在臉書透露，當天台鐵董事長鄭光遠向他表示，同意基隆市政府先行進行政策公告，讓民間廠商提出規畫方案。

林沛祥表示，有沒有一種方式，可以不占用太多土地，卻能把基隆的美串聯起來？答案，就是「纜車」。當謝國樑市長跟他提到這個構想時，他想這是一個值得努力促成的方向，但這樣的構想，要落實並不容易。因為這個案子牽涉到台鐵公司的用地，跨機關協調，是最關鍵、也是最困難的一步。

林沛祥說，這段時間，他們經過多次協調會議、現地會勘，一點一點把彼此的疑慮釐清、把可能性往前推。

林沛祥指出，這代表台鐵對於「基隆西岸纜車」這個方向，是支持的。這對基隆來說，是一個重要的好消息。當然，這還不是終點。後續的促參、規劃、招商，每一步都很關鍵。但至少已經讓這個構想從「想像」走到「可以開始實現」。

林沛祥表示，從基隆火車站北口，一路延伸到基隆地標，這條西岸纜車，不只是交通建設，而是一條把港邊風景、城市意象串聯起來的空中廊道。

如果纜車真的通車，大家期待看到的，不只是遊客變多，而是更多人願意停留、更願意認識基隆，「讓基隆變成一個值得停下來看一看的地方」。

市府表示，目前市府正在審核中。如通過將辦理政策公告、啟動公開徵求民間可行性報告書等招商程序。

目前民間業者計畫興建基隆火車站北口、KEELUNG地標2個站體，長度逾300公尺。依投資人構想計畫書未提建造經費，但市府參考先前規畫財務評估纜車工程費用要逾3億元。目前進度為纜車場站預定山下站位置為台鐵土地，與市府正在協商是否共同開發，周邊土地則待市府整體規畫。

基隆市港相連位置絕佳，基隆國際郵輪發展興旺，去年基隆港國際郵輪旅客人次累計突破95萬，促參案由業者負責興建、營運及移轉，市府組跨局處工作小組評估中，後續將依促參法辦理政策公告。

由於纜車場站預定山下站位置都是台鐵土地，市府擬共同推動車站地區再生及西岸山城發展。謝國樑表示，為啟動西岸纜車建置計畫，市府去年考察貓空纜車經驗，希望做為基隆纜車規畫的參考。

隨著郵輪發展興旺，有民間業者依促參法向基隆市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「KEELUNG地標」設置纜車系統。記者游明煌／攝影

隨著郵輪發展興旺，有民間業者依促參法向基隆市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「KEELUNG地標」設置纜車系統。記者游明煌／攝影