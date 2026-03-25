重啟2年多問題不斷！台東焚化廠漂刺鼻黑煙 居民憂影響健康

台東縣垃圾焚化廠單爐歲修後重啟兩年多，前晚疑冒出黑煙，一氧化碳和二氧化硫汙染數值超標，居民直呼「臭氣難聞」，議員們昨指出，已多次發生問題，附近民眾都很擔心，應好好檢視設備及儀器。

台東縣環保局長黃權煒說明，前晚八時許接獲居民反映後，立即派員及現場廠商檢測，整個空氣氣體監測沒有問題，也在晚間九時控制情況，經檢測鍋爐設備沒有問題，主要是垃圾車傾倒的垃圾中濕氣過重，導致燃燒不完全、燃燒反應劇烈。

「小孩都咳嗽了，我們還以為空氣又被汙染了」，一名在地居民說，前晚家中窗戶明顯可見黑煙升起，甚至聞到刺鼻氣味，雖然官方說沒事，看到那一幕心裡還是很不安。另名居民表示，焚化廠重啟以來多次出現異味和冒煙現象，讓生活環境安全感降低，希望政府不要只看監測數據，要實際保障民眾呼吸到的空氣安全。

縣議員張國洲在縣議會臨時會質詢說，就算燒到濕氣重的垃圾，過去也不會出現這現象，環保局要好好檢視設備及儀器；議員周達三、鄭崗山、簡維國、黃治維、林參天也說，焚化爐重啟迄今二年多，卻多次發生問題，環保局對外都說設備沒問題、監測沒問題，民眾難以信服，應以誠實透明的態度說明。

黃權煒指出，監測超標的氣體為一氧化碳及二氧化硫，超標時間約為一個半小時，但氣體測試檢查沒有問題，都在範圍內，未來會用更嚴謹的態度來處理。