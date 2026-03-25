宜蘭爭取建東西向高快速道路

宜蘭縣境內東西狹長，若從最東五結鄉到最西三星鄉，必須穿越宜蘭市、羅東鎮等核心市區，車流混雜易壅塞。縣府向中央爭取建「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」，五結到三星車行時間可減少十五到廿分鐘，也因應高鐵延伸宜蘭的未來橫向運輸準備。

縣府去年編列七百萬元啟動此案可行性評估，交通處昨天在縣務會議專案報告，此快速道路起自國道五號，終點在三星地區泰雅大橋南岸的宜六十三線，全長十九點三公里，還預留後續往東延伸的可行性。

交通處表示，車道寬度規畫廿三公尺，配置為雙向四車道，預計設置五結系統、二結、台二庚、三星及天送埤等五處交流道，總經費五九一點二五億元，上月已提送期末報告書，向議員、鄉鎮市首長說明後，預計五月辦理期末審查。

交通處長黃志良說，縣內目前僅有台七線及台七丙線，經過宜蘭市、羅東鎮市區，平常車流量已經很大，一到假日許多車流前往三星、大同，橫向運輸更顯壅塞，尤其未來高鐵延伸後，勢必需要更快速的橫向運輸，需提前準備，也可透過車輛分流，減少市區壅塞。

代理縣長林茂盛表示，因應高鐵延伸宜蘭及森林鐵路規畫，將積極推動這條東西向骨幹，待可行性成果核定後，建議中央比照高速公路等級辦理，由中央主導後續設計與興建。