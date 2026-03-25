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基隆敬老金放寬資格 8.7萬人受惠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑（左四）今宣布執行「基隆長樂65專案」，設籍滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左四）今宣布執行「基隆長樂65專案」，設籍滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑昨宣布「基隆長樂六五專案」，設籍滿三年的六十五歲（原住民五十五歲）長者今年中秋節發六千五百元敬老禮金；三節敬老禮金明年起也從三千元加碼到六千五百元，放寬領取資格，約八萬七千人受惠。

民進黨市長參選人童子瑋今年初提出重陽敬老金和春節、端午、中秋三節慰問金加倍發政見，謝國樑當時回應會研擬最能精準照顧長者方案，昨天公布。

社會處長楊玉欣說，基隆三節禮金原本各發三千元，只有二○○一年前設籍基隆市長者才能領，明年放寬到設籍三年就能領取，符合申領人數將從兩萬八千人增加到八萬七千人。

謝國樑說，市府完整評估減債、財政負擔及財源，決定推出「基隆長樂六五專案」，今年中秋節普發六千五百元敬老禮金，也會籌措財源編列預算，明年起三節發放六千五百元敬老禮金。他強調是在預算法、公共債務法規範的債限範圍內，不排擠現有交通、都市更新等重大建設，優先照顧基隆長者。

「基隆是有溫度的城市。」謝國樑說，照顧長者是台灣重要的社會趨勢，政府應承擔更多責任。很多長者一輩子為家庭、為這座城市打拚，現在年紀大了，市府有責任讓他們過得更安心、有依靠、有尊嚴。

童子瑋 都市更新 重陽敬老金

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