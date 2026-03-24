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道路設人行道淨寬1.5公尺 機車道消失恐釀車禍…基隆議員促改善

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府拓寬安樂路二段人行道，取消「機車道」，有人認為規畫不當。市議員吳驊珈今辦會勘後，請市府工務處研議改善方案。圖／吳驊珈提供
基市府拓寬安樂路二段人行道，取消「機車道」，有人認為規畫不當。市議員吳驊珈今辦會勘後，請市府工務處研議改善方案。圖／吳驊珈提供

基市府拓寬安樂路二段人行道，取消機車道，有人認為規畫不當。市議員吳驊珈今辦會勘後，請市府工務處研議改善方案，建議自強隧道出口右側人行道縮減、左側停車格取消，維持現有車道寬度，維護交通順暢，降低發生事故風險。

吳驊珈表示，今天邀集安樂路二段當地七賢里長鍾尚倫、鶯歌里長邱美足及市府工務處等單位，會勘人行道拓寬工程，安樂區選出的市議員張之豪、秦鉦等人也到場關心，各方盼釐清問題並提出改善方案。

吳驊珈轉述在地里長及居民的意見，指已完工路段的人行道，行人使用率偏低，反觀車流量大，原來的道路因為人行道重新配置，車道空間被壓縮，加劇壅塞與交通衝突，建議市府重新檢討人行道寬度，並評估取消既設停車格，以提升整體通行效率與安全性。

張之豪指出，施工路段原來形成汽車、機慢車分流車道，現在因配合中央人本交通規範，要求人行道寬度須達1.5公尺以上，導致隧道口前車道縮減，壓縮行車空間，增加機車與汽車交織風險。現行制度過於僵化，建議由地方彙整實務案例，藉由立委向中央反映，啟動修法程序。

秦鉦指出，基隆地形特殊、道路狹窄，相關設計應因地制宜，現行人行道規畫不宜一體適用。對於尚未施作路段，建議調整自強隧道安樂路二段出口右側人行道寬度，優先維持車道空間，以改善交通順暢度。

吳驊珈說，安樂路二段車道縮減已明顯影響交通，尤其「機車道」突遭截斷，已造成多起事故與安全疑慮，請工務處一周內研議改善方案，回應地方需求。

吳驊珈也呼籲中央主管機關及在地立委，正視基隆腹地狹小、道路條件受限的實際情況，協助基隆市人行道工程不受限於標準淨寬不得小於1.5公尺規定，讓地方在兼顧行人安全的同時，也能維持基本交通機能，避免因過度僵化的標準，反而衍生新的安全問題。

基市府拓寬安樂路二段人行道，取消「機車道」，有人認為規畫不當。市議員吳驊珈今辦會勘後，請市府工務處研議改善方案。圖／吳驊珈提供
基市府拓寬安樂路二段人行道，取消「機車道」，有人認為規畫不當。市議員吳驊珈今辦會勘後，請市府工務處研議改善方案。圖／吳驊珈提供

基市府拓寬安樂路二段人行道，取消「機車道」，有人認為規畫不當，並曾引發交通事故。圖／吳驊珈提供
基市府拓寬安樂路二段人行道，取消「機車道」，有人認為規畫不當，並曾引發交通事故。圖／吳驊珈提供

人行道 車道 張之豪 基隆

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