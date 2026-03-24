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知名瑜伽教室業者搞消失無預警停課 北市府將稽查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
基隆市一間瑜珈教室貼出公告，今起停止所有課程。市議員施偉政促請市府協助維護消費者權益。圖／讀者提供
基隆市一間瑜珈教室貼出公告，今起停止所有課程。市議員施偉政促請市府協助維護消費者權益。圖／讀者提供

知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳倒閉，基隆市議員接獲陳情，由於業者失聯基隆據點課程暫停、無預警停業，而該品牌在台北、高雄也有據點恐面臨停課。北市法務局表示，目前門市電話已無人接聽，將到現場稽查相關情況。

基隆市一間瑜珈教室貼出公告因業者失聯，起停止所有課程，有瑜珈老師指控業者誘騙投入資金入股，也有預繳課程費用學員不滿損失，向議員陳情，據了解，該教室台北、高雄也有據點，收費不便宜，如今基隆、高雄館，無課可上，台北教室25日也將全面停課。

北市法務局表示，業者為施化難陀有限公司，該業者經依教育部建置已立案補習班查詢系統檢索，於北市及基隆市分別立案附設境瑜珈短期補習班，目前北市門市電話無人接聽，消保官將會同教育局前往現場稽查瞭解相關受影響會員人數、收費方式、履保情形等相關消費者權益事項。

基隆 北市

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