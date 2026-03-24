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瑜珈教室無預警公告停業 教練控被誘騙入股、學員嘆無課可上

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市一間瑜珈教室貼出公告，今起停止所有課程。市議員施偉政促請市府協助維護消費者權益。圖／讀者提供
基隆市一間瑜珈教室貼出公告，今起停止所有課程。市議員施偉政促請市府協助維護消費者權益。圖／讀者提供

基隆市一間瑜珈教室貼出公告，因為羅姓業者失聯，今天起停止所有課程。有瑜珈老師指控羅男誘騙投入資金入股，也有預繳課程費用學員不滿損失。基隆市議員施偉政促請市府協助，教育處表示，會依規定啟動履約保證機制，維護消費者權益。

施偉政說，接獲學員陳情後出面了解，得知這間瑜珈教室近期無預警歇業，許多持續定期上課的學員，繳交月費後未接到上課通知，有些已上課學員往常到了教室，發現竟已人去樓空，在社群媒體籌組自救會。

施偉政和陳情人今天到瑜珈教室，發現大門深鎖，並張貼營運公司的公告，指因公司負責人失聯，公司實際營運與財務管理已無法正常運作，自今天起停止所有課程與入場服務。

施偉政要求市府應儘速了解狀況，阻止羅姓業者脫產，讓受害學員能盡快辦理退費。也是學員的律師蔡家豪說，市府依相關規定廢止瑜珈教室「短期補習班」設立許可，在法律上被害人才能辦理退費。

1名瑜珈教練說，2024年起在這間瑜珈教室指導學員，羅姓負責人當時就透露營運狀況不佳，接著拖欠教練薪資，又以上師資培訓課程折抵所積欠薪資，估算還欠她5萬元薪資。據了解羅男向超過20名教練、學員借錢，她也有被借過1次，羅後來已還她。

教育處說，羅姓負責的家人3月5日向警方報案，協尋羅男。市府相關單位3月11日前往這間瑜珈教室聯合稽查，公安、消防等都符合規定，現場正常授課，羅男仍失聯。

教育處指出，經營這間瑜珈教室的公司設在台北市，今天公告停止所有課程與入場服務，市府將依短期補習班設立及管理規則處理，經認定有未經核准停辦且停止招生逾3個月情形，再依法撤銷立案或廢止設立，並註銷立案證書及對外公告。

教育處表示，瑜珈教室營運公司有規定投保「短期補習班履約保證保險」，並按年辦理續保作業，保險金額為200萬元。在註銷立案證書及對外公告時，會同步啟動履約保證機制，維護消費者權益。

基隆市一間瑜珈教室貼出公告，今起停止所有課程。瑜珈教練和學員向市議員施偉政陳情，請求協助維護權益。圖／施偉政提供
基隆市一間瑜珈教室貼出公告，今起停止所有課程。瑜珈教練和學員向市議員施偉政陳情，請求協助維護權益。圖／施偉政提供

財務管理 社群媒體 履約保證

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