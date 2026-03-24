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宜蘭將爭取建東西向高快速道路 經費估591億元

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府交通處今天在縣務議會報告「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」計畫。圖／宜蘭縣府提供
宜蘭縣政府交通處今天在縣務議會報告「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」計畫。圖／宜蘭縣府提供

宜蘭縣境內東西向要道台7線及台7丙線，因穿過宜蘭市、羅東鎮等核心市區，車流混雜易壅塞。縣府爭取興建「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」，已進入可行性期末階段，預估經費591億餘元，縣府表示，後續將以高速公路等級提報交通部，盼納入國家高快速道路系統，由中央主導設計興建。

縣府去年編列700萬元啟動此案可行性評估，交通處今天在縣務會議專案報告，「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」起自國道5號，終點在三星地區泰雅大橋南岸的宜63線，全長約19.3公里，車道寬度規畫23公尺，為雙向4車道，預計設置五結系統、二結、台2庚、三星及天送埤等5處交流道，總經費預估591.25億元。

代理縣長林茂盛說，縣境內東西向運輸主要靠台7線及台7丙線兩條省道，但因路線穿過宜蘭市、羅東鎮與員山鄉市區，容易造成車流混雜，交流道周邊嚴重壅塞。

他表示，因應高鐵延伸宜蘭及森林鐵路規畫，考量宜蘭長遠發展，將積極推動這條東西向骨幹，待可行性成果核定後，建議中央比照高速公路等級辦理，盼納入國家高快速道路系統，由中央主導後續設計與興建。

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宜蘭縣政府交通處今天在縣務議會報告「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」計畫。圖／宜蘭縣府提供

宜蘭 高速公路 宜蘭縣

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