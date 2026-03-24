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宜蘭利澤焚化廠ROT簽約 將投資13億升級導入AI

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣利澤焚化廠營運20年約滿，縣府今天與達和環保簽ROT新案，將由達和環保投入13億元整建，並導入AI智能管理。本報資料照片
宜蘭縣利澤焚化廠營運20年約滿，縣府今天與達和環保簽ROT新案，將由達和環保投入13億元整建，並導入AI智能管理。本報資料照片

宜蘭利澤焚化廠營運已屆滿20年，縣府今天與達和利澤環保公司簽下ROT（整健營運移轉）新案，營運許可期限20年，達和將投入13億元全面修建，並引進AI智能管理；2029年將有一個月停爐整改，環保局表示，將請外縣市代燒或打包暫置。

利澤焚化廠原有20年約期屆滿，縣府依據促參法，今天由代理縣長林茂盛與達和環保董事長廖昭明簽約。達和環保將投入13億元全面修建，包含底渣篩分廠、廚餘廠及飛灰水洗廠等設施，每年可處理約20萬公噸廢棄物。透過氣冷式冷凝器與汽輪發電機組升級，總垃圾發電量提升至1萬7300瓩，將廢棄物轉化為能源。

縣府環保局表示，達和環保有超過30年的焚化廠營運管理經驗，也是利澤焚化廠過去20年的操作營運廠商。這次整建將全面升級廢氣處理系統，改用乾式除酸技術並導入新一代多效觸媒濾袋，空汙排放限值除遠低於國家標準，也比原廠設計排放值減量50%以上。

此次也率全國之先導入多元AI智能監控，包含AI輔助燃燒系統、智能化垃圾傾倒與安全監控等；此外，地方回饋金也從原本每處理1公噸廢棄物提撥200元，提升到300至350元。

廖昭明說，利澤廠為全台第一座導入AI智能管理的焚化廠，主要應用在「自動檢查進場廢棄物」及「分析垃圾熱值」，確保垃圾進爐焚燒的穩定性。

縣府環保局長許嘉琦表示，配合整改，2029年約有1個月兩座焚化爐必須同時停爐，估算屆時約1萬公噸垃圾需要處理，正與新北市等鄰近縣市洽談代燒，或是打包封存暫置，將審慎評估。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（右）與達和環保董事長廖昭明簽ROT新案，將由達和環保投入13億元整建利澤焚化廠，並導入AI智能管理。宜蘭縣府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛（右）與達和環保董事長廖昭明簽ROT新案，將由達和環保投入13億元整建利澤焚化廠，並導入AI智能管理。宜蘭縣府提供

廢棄物 環保局 林茂盛

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