基隆推長樂65專案 謝國樑：中秋普發6500元 設籍3年長者領得到

長者福利成為基隆市長選戰攻防戰場，基隆市長謝國樑今天宣布執行「基隆長樂65專案」，設籍滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。3節禮金明年起從3000元加碼到6500元，並放寬領取資格，讓更多長者受惠。

民進黨徵召基隆市議長童子瑋參選市長，挑戰爭取連任的國民黨籍市長謝國樑。童在今年初提出重陽敬老金和春節、端午、中秋3節慰問金加倍發政見，謝國樑當時回應會研擬最能精準照顧長者方案，並在今天對外公布。

謝國樑說，「照顧長輩義不容辭」，市府完整評估減債、財政負擔及財源，決定推出「基隆長樂65專案」，今年中秋節前針對65歲以上，設籍滿3年的長者，普發6500元敬老禮金。

謝國樑表示，市府也會籌措財源編列預算，明年起會延續針對65歲以上、設籍滿3年的長者，每節發放6500元敬老禮金。

社會處長楊玉掀指出，基隆市3節禮金，原本每節各發3000元，民國90年前設籍長者才能領取，今年領取人數為2萬8千多人。明年起放寬到設籍滿3年即可領取，領取人數估將超過8萬人，金額也提高到6500元。

謝國樑指出，市府是在彙整各局處資源，精算未來整體的財政需求，透過債務空間的適度運用及管理、促參投資及開源效益、預算結構的動態調整三大核心主軸施政，確保預算的永續與穩健。

謝國樑說，長樂65專案是在預算法、公共債務法規範的債限範圍內，在不排擠現有交通、都市更新等重大建設前提下提出規畫，持續優化債務結構，確保利息支出在可負擔範圍，優先照顧本市長輩。

謝國樑認為，隨著基隆各項建設逐步到位，相關產業鏈所帶來的稅收增長，以及權利金回饋等開發利得，會厚實基隆市的財政基石，並轉化成支撐長輩福利的穩定現金流。

謝國樑表示，在編列明年度3節敬老金預算時，市府將秉持優先照顧穩健支應的原則，透過跨局處的資源整合，以年度稅入成長額度為基底，優化社服預算編列。

「基隆是座有溫度的城市」，謝國樑說，他想跟所有長輩說，很多長輩一輩子為家庭、為這座城市打拚，現在年紀大了，市府有責任讓他們過得更安心，更有依靠，更有尊嚴。當然市府也要爭取各界的同意，確保在照顧長輩的同時，不會影響到城市的建設及未來的發展。

謝國樑說，照顧長輩是台灣未來重要的社會趨勢，政府應該承擔更多的責任。政策不是用喊的，市民需要的是誰願意負責任把這件事情照做好。他非常願意負責任的把事情做好，即思即行馬上行動，這是市府的責任，也是市府一定會做到的承諾。