台東焚化廠又冒黑煙 議員批官方說法難讓民眾安心

台東縣垃圾焚化廠去年1月才正式營運，並完成單爐歲修，未料，昨晚卻傳出疑冒黑煙，一氧化碳和二氧化硫汙染數值超標，讓附近民眾很擔心，也引來議員們關心。環保局表示，氣體測試檢查沒有問題，主要是燒到過重濕水濕氣。

環保局長黃權煒表示，昨晚8點多接獲民眾反映後，立即派員及現場廠商檢測，整個空氣氣體監測沒有問題，也在晚間9點控制住；經檢測鍋爐設備沒有問題，主要是垃圾車傾倒的垃圾中，濕水濕氣過重，導致燃燒不完全及燃燒反應劇烈。

他強調，監測CO超標得氣體為一氧化碳及二氧化硫，超標時間約為一個半小時，但氣體測試檢查沒有問題，都在可在範圍內；避免民眾擔心恐慌，未來，環保局會用更嚴謹的態度來處理。

議員張國洲今天在縣議會環保局審查議案中表示，昨晚接獲民眾反映說焚化爐冒黑煙，且發現空氣中一氧化碳數值及二氧化硫數值超標過半，且臭氣難聞，造成近民眾恐慌；就算燒到溼氣重的垃圾，過去也不會出現這現象，環保局應好好檢視設備及儀器。

另議員周達三、鄭崗山、簡維國、黃治維及林參天均表示，焚化爐重啟迄今已2年多，卻已多次發生問題，環保局對外都說設備沒問題、監測沒問題，對非專業民眾難以信服，要求環保局以誠實透明的態度說明，讓民眾安心。

在地居民也表示，昨晚家中窗戶明顯可見黑煙升起，甚至聞到刺鼻氣味，「小孩都咳嗽了，我們還以為空氣又被汙染了」。雖然官方說沒事，但看到那一幕心裡還是很不安。

另一名附近居民則說，焚化廠重啟以來，多次出現異味和冒煙現象，讓生活環境安全感降低，我們希望政府不要只看數據，也要實際保障我們呼吸到的空氣安全。