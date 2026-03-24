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空缺4個月南迴醫療補位成功！達仁衛生所迎新醫師 鄉民心安了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣達仁鄉衛生所昨正式迎來新任醫師黃蕾宸到任，讓地方居民心安。圖／台東縣政府提供
台東縣達仁鄉衛生所昨正式迎來新任醫師黃蕾宸到任，讓地方居民心安。圖／台東縣政府提供

台東縣達仁鄉衛生所自去年11月起一度沒有專任醫師，讓不少鄉親看診得配合巡迴或外出奔波，長輩更是感到不便。隨著縣府持續招募人力，昨正式迎來新任醫師黃蕾宸到任，也讓地方居民直呼「總算等到了」。

有部落長者就說，以前沒有固定醫師時，「小病還能撐，但慢性病真的很麻煩，要跑太麻里或台東市，來回就半天」，現在有醫師長駐，心裡踏實很多」。也有年輕族人表示，南迴地區醫療資源本來就有限，「能有一位願意來的醫師，其實大家都很珍惜，也希望她可以待久一點」。

縣長饒慶鈴表示，達仁鄉位處南迴公路要道，不只是當地居民，往來旅客也仰賴穩定醫療服務。縣府近年推動「醫療不中斷」政策，透過行動醫療與遠距診療，逐步補強城鄉差距，這次新醫師到任，也象徵基層醫療再往前一步。

衛生局長孫國平指出，黃蕾宸具臨床與公共衛生經驗，未來除了提供日常診療，也將協助推動慢性病預防與健康管理。隨著部落人口高齡化，穩定的醫療人力對在地照護尤其關鍵。

衛生局也表示，未來將結合數位行動醫療設備與遠距平台，讓達仁衛生所不只是看病的地方，更成為部落健康的守護站。對不少南迴鄉親來說，一位固定醫師的到來，不只是醫療資源的補位，更是一種久違的安心感。

健康管理 衛生局 南迴公路

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