解決塞車 台62線延伸萬里 環評8月送審

大台北遊客從國三、台六十二線前往金山及萬里車流，常堵在基金公路，遊客叫苦，基隆居民也有怨言。交通部公路局表示，從台六十二線「打隧道」通往萬里工程，綜合規畫期末報告和環評，今年會送審，建成後萬金地區可納入快速路網，解決塞車問題。

立院交通委員會昨考察基隆交通建設，立委林沛祥任會議主席，交通部長陳世凱、基隆市長謝國樑出席，討論基隆到七堵台鐵地下化、國道一號北上五堵交流道增設往七堵匝道、七堵火車站旁台鐵土地都更招商案及台六十二線延伸萬里。

基市府交通處、都市發展處簡報前三案推動進度後，出席的交通部高速公路局、公路局、台鐵和鐵道局表達支持立場。

公路局簡報第四案台六十二線延伸萬里工程時表示，萬金地區聯外交通仰賴台二線基金公路，缺乏高速公路、快速道路串聯，假日經常性壅塞，計畫開闢台六十二線延伸通往萬里、金山，全線十二點一公里。

公路局指出，行政院已核定從台六十二線延伸萬里優先推動，因為穿越山區，主要工程為橋梁和隧道，工程經費約三○八億元。綜合規畫期末報告預計今年六月送審，環境影響說明書今年八月送審。全案獲核定後，設計、取得用地及工期整體約七年半。

林沛祥說，國三和台六十二線雖有大華交流道連通，要先下交流道，到平面道路再迴轉接回，等於沒有相連，建議台六十二線延伸萬里工程增設引道改善。陳世凱說，台六十二線延伸萬里工程綜合規畫，沒這條引道，將指示公路局評估。