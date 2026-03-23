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403強震受損…花蓮馥邑京華大樓拆除時程曝光 6棟建物估半年拆完

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市馥邑京華大樓去年403地震後受損嚴重，預計5月拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓去年403地震後受損嚴重，預計5月拆除。本報資料照片

花蓮市馥邑京華大樓2年前因403強震受損列為危樓，6棟樓要全拆，現已完成資格標，預計4月評選、最快5月初動工，工期約需要半年時間。

馥邑京華大樓共6棟建物，拆除工程經費約1.19億元，由國土署北區分署代辦招標，花蓮縣政府原評估若流程順利，可於3月開拆，但實際進度受招標程序影響，至今尚未進場施工

縣府建設處長鄧子榆表示，當初向民眾說明農曆年後可望啟動拆除，是以招標順利為前提推估，目前已完成資格標作業，預計4月8日進行評選，待決標後廠商仍需約1個月動員期，最快5月初展開工程。

建設處說明，整體拆除工期約6個月，將採分階段方式進行，初期先由小型機具進入中間4棟較高樓層頂部施工，透過電梯井道讓廢棄物向下集中掉落，避免飛散影響周邊環境。待中間樓層高度降低後，再同步拆除6棟建物；當建物高度降至距地面約8公尺時，將引進大型破碎機具「大鋼牙」加速作業。

縣府考量大樓周邊鄰房密集，施工期間將實施交通管制並設置分區管理，以建物周邊25公尺範圍為紅區核心區，另依建物倒塌平躺範圍劃設綠區，作為安全緩衝。相關單位即日起鑑定鄰房現況，並向住戶說明施工期間配套措施，包括必要的租屋補貼與安置協助，以降低工程對居民生活影響。

另外，縣府指出，中央新核定重建補助計畫1億5413萬餘元，將補助辦理原博愛街52號、原天王星大樓、原花一邨北棟等三案重建工程；天王星與山海觀兩處集合住宅都市更新計畫補助，也納入115年追加預算辦理。

在弱層補強部分，累計共43處，其中集合住宅13處，已有4處設計中待送國震中心審查，4處發包階段，2處施工中，2處已完工；單一住宅30處中，10處已有意願但尚未送件；有3處設計中、4處審查中、1處進入發包、5處施工中，目前已完成7處。

在補助措施方面，一般住宅建築物災損補助已截止受理，共收件3281件，已核撥3257件，24件未繳回結案資料；危險建築物拆除及修繕補助部分，已受理67件並全數完成撥付，縣府提醒，持續受理申請至116年3月31日，請民眾把握申請時程。

花蓮市馥邑京華大樓403地震後受損嚴重，縣府預計5月開始拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓403地震後受損嚴重，縣府預計5月開始拆除。本報資料照片

追加預算 施工 交通管制

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