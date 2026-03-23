台電拆協和電廠1、2號機組...環團憂二次汙染 基市府：會要求落實防汙

環團今指傳聞基市府已核定台電「應變必要措施計畫」，先拆協和發電廠1、2號機組，因3、4號機組仍在運轉，恐釀二度汙染，要求公開計畫內容。市府回應，核定作業非單一機關決定，後續會要求台電落實防汙及工安，確保環境與民眾安全。

守護外木山行動小組等環保團體今在立法院指出，協和電廠因長期燃燒重油，落塵及漏油等因素，造成土壤汙染嚴重，環境部去年9月23日公告為土壤汙染整治場址。

環團不滿台電拒絕讓老舊的3、4號機組除役，再全廠詳細調查並徹底整治，反而以應變必要措施計畫為名，申請先拆除1、2號機組。憂心電廠內部分拆除、部分商轉，發生工安事故及二度汙染風險提高。

守護外木山行動小組召集人、台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之指出，台電「走後門」，企圖先拆1、2號發電機組及附屬設施，變相推動四接開發進度。傳聞基市府已經核定計畫，因為事涉重大公共利益，要求市府公開計畫內容，接受全民與專家的嚴格檢視。

基隆市議員陳冠羽說，台電在3、4號機組持續運轉時，拆除1、2號機組，恐增加工安事故與二度汙染風險。外界至今無法取得應變計畫完整內容，審查會議也未開放公民參與，市府應完整揭露計畫內容與審查過程。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，台電打算在3、4號機組運轉時拆除1、2號機組，可能引發公安意外，畢竟廠內管線複雜，稍有不甚，可能引起火災。應變措施是要防止汙染擴散，內容不公開透明，執行不受公眾監督，會否反而造成汙染擴散，危及無辜者健康或安全？

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，桃園市政府處理RCA土壤及地下水汙染案，曾設置「監督小組」，納入民間團體及居民共同監督汙染整治狀況，並在環保局網站公布相關資料及會議紀錄，盼基市府比照辦理。

基市府回應，去年9月間接獲環境部函文指出，「鑑於該區歷經多年，總石油碳氫化合物濃度仍有偏高情形，汙染來源可能來自已停止運作之1、2號機組，相關區域之土壤汙染情形即有進一步擴散之虞」，環境部並認為移除地上機組設施，有減低汙染危害效益。

市府表示，台電公司所提應變必要措施計畫，經由「土壤及地下水汙染場址改善推動小組」及環境部環境管理署共同參與審查，今年3月19日依程序完成核定，整體程序均依法辦理。市府後續將依核定內容，要求台電公司確實執行汙染防制及工安相關措施，並持續加強監督，確保周邊環境與民眾安全。

環境部公告基隆協和電廠為土壤汙染整治場址，環團今天質疑市府核定台電「應變必要措施計畫」，恐釀二度汙染，要求公開計畫內容。圖／守護外木山行動小組提供

環境部公告基隆協和電廠為土壤汙染整治場址，環團今天質疑市府核定台電「應變必要措施計畫」，恐釀二度汙染，要求公開計畫內容。圖／守護外木山行動小組提供

環境部公告基隆協和電廠為土壤汙染整治場址，環團今天質疑市府核定台電「應變必要措施計畫」，恐釀二度汙染，要求公開計畫內容。圖／守護外木山行動小組提供