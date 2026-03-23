快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

金價崩了！盤中狂瀉逾8%摜破4,100美元 遁入「熊市」自高點慘摔24%

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭縣電動機車補助再加碼 「以電換電」最高補助3萬300元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣宣布加碼電動二輪車補助，汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助；新購電動二輪車也可申請最高1萬9000元補助；報廢電動機車後再購買電動機車者，最高可獲3萬300元補助。記者戴永華／攝影
宜蘭縣宣布加碼電動二輪車補助，汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助；新購電動二輪車也可申請最高1萬9000元補助；報廢電動機車後再購買電動機車者，最高可獲3萬300元補助。記者戴永華／攝影

鼓勵民眾汰換老舊燃油機車並響應低碳運輸政策，宜蘭縣政府今天宣布加碼電動二輪車補助措施，凡汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助，新購電動二輪車可申請最高1萬9000元補助，報廢電動機車後再購買電動機車，最高可獲3萬300元補助。

此外，縣府也推出「機車排氣定檢簡訊登錄抽獎活動」，完成登錄並完成機車排氣定期檢驗者，有機會抽iPhone及禮券，呼籲民眾共同參與減碳行動。

代理縣長林茂盛表示，機車是民眾日常生活中最普遍的交通工具，汰換老舊燃油機車並改用電動二輪車，不僅減少空氣污染排放，也可降低噪音與能源消耗。

115年度補助方案除針對一般民眾及經濟弱勢族群加碼補助外，也持續推動外送員、機車租賃業者及公務機關等專案補助，並優化「老舊機車純淘汰補助」及新增「以電換電補助專案」，其中，報廢二行程機車每輛最高補助1800元，四行程機車最高補助1100元；報廢電動機車後再購買電動機車者，最高可獲3萬300元補助，鼓勵民眾選擇電動運具做為交通工具。

縣政府環保局表示，今年補助總經費1000萬元，即日起凡符合條件就能提出申請，而且今年推出線上申請服務，提高申請效率，也便於查詢審核進度；此外，「機車定檢簡訊登錄抽獎活動」鼓勵車主登錄機車車號與手機號碼，並依規完成排氣定期檢驗，即可參加抽獎，請把握補助與抽獎雙重機會。

民眾若有換機車需求，宜蘭縣機車汰舊換新補助線上申請系統https://pse.is/8t59pf；定檢E化登錄：請至https://pse.is/8t59uq完成登錄；機車定檢服務專線03-9901529。

宜蘭縣宣布加碼電動二輪車補助，汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助；新購電動二輪車也可申請最高1萬9000元補助；報廢電動機車後再購買電動機車者，最高可獲3萬300元補助。圖／環保局提供
宜蘭縣宣布加碼電動二輪車補助，汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助；新購電動二輪車也可申請最高1萬9000元補助；報廢電動機車後再購買電動機車者，最高可獲3萬300元補助。圖／環保局提供

宜蘭縣宣布加碼電動二輪車補助，汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助；新購電動二輪車也可申請最高1萬9000元補助；報廢電動機車後再購買電動機車者，最高可獲3萬300元補助。記者戴永華／攝影
宜蘭縣宣布加碼電動二輪車補助，汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助；新購電動二輪車也可申請最高1萬9000元補助；報廢電動機車後再購買電動機車者，最高可獲3萬300元補助。記者戴永華／攝影

林茂盛 機車 宜蘭縣

延伸閱讀

高雄補助老舊公寓維護公設最高1萬元 外牆剝落、電梯修繕都可申請

皮蛇疫苗綁預立醫療…民眾要先付諮商費 議員建議調整

想拿皮蛇疫苗補助得先自掏千元諮商 桃議員促降門檻

物價油價飆漲 宜蘭調高長青食堂補助每餐至30元 創開辦以來最高調幅

相關新聞

花蓮打造1500輛公共自行車系統 縣府研擬自治條例

花蓮公共自行車系統建置，整體經費達7838萬元，預計今年底前完成60站、600輛車上線。議員建議同步改善交通分流並訂定自治條例。縣府觀光處長余明勲表示，自行車將以電輔車與一般車各半配置，會參考其他縣市經驗研擬自治條例，並與建設處討論提升交通安全。

台62線架橋、開隧道通萬里最新進度 綜規期末報告和環評今年送審

大台北遊客從國3、台62線前往金山、萬里的車流，常堵在基金公路，遊客叫苦，基隆居民也有怨言。交通部公路局今天表示，從台62線「打隧道」通往萬里工程，綜合規畫期末報告和環評，今年都會送審，建成後萬金地區就納入快速路網，大大解決塞車問題。

宜蘭縣電動機車補助再加碼 「以電換電」最高補助3萬300元

鼓勵民眾汰換老舊燃油機車並響應低碳運輸政策，宜蘭縣政府今天宣布加碼電動二輪車補助措施，凡汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助，新購電動二輪車可申請最高1萬9000元補助，報廢電動機車後再購買電動機車，最高可獲3萬300元補助。

宜蘭宣布兒童節「好樂、好遊、好玩、好讀」4大活動 吃特餐送百元禮

宜蘭縣政府今天宣布兒童節系列活動 ，這次除了準備多項專屬好禮，也與觀光工廠發展協會及博物館家族協會合作，串聯特色商家推出系列優惠，還規劃多元有趣的學習體驗，讓孩子們在參與活動中探索學習、豐富生活體驗，歡度兒童節。

基市18處托嬰中心監視器補助汰換 為建置雲端系統預作準備

托嬰中心若傳出疑似虐待或不當對待案件，總讓國人揪心。基市府兒童及少年事務處今天表示，已啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。

廣角鏡／宜蘭師生 無尾港野放赤蠵龜

今年初在宜蘭梗枋漁港捕獲的保育類赤蠵龜，經治療復元，日前選在岳明國中小學附近的無尾港海邊野放，師生參與野放生命教育，記錄感動人心的「六分鐘返家之路」。一群人目送母龜在浪潮聲中緩行回歸大海，默默叮嚀「小心喔，一定要好好的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。