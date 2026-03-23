台東家戶屋頂光電補助升級 自發自用最高200萬

鼓勵民眾提升能源自主與用電韌性，台東縣政府爭取中央太陽光電設置獎勵經費新台幣3150萬元，家戶採自發自用者，每瓩獎勵2萬元，單一棟建築物累計獎勵金額最高200萬元。

台東縣政府財政及經濟發展處今天表示，經濟部為鼓勵家戶設置太陽光電，提升設置比例，訂定「經濟部補助直轄市及縣（市）政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫審查作業要點」，今年度核定台東縣太陽光電設置獎勵經費3150萬元，即日起開放申請至11月27日止。

台東縣政府表示，配合「修正115年度經濟部補助臺東縣政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，除新設太陽光電發電設備可申請補助外，新增全數更換太陽光電發電設備，凡於114年1月1日起取得設備登記文件，且依規定取得主管機關備查文件者，可依裝置容量每瓩獎勵3000元，每案最高獎勵金可領30萬元。

縣府說明，此次補助新增太陽光電發電設備如採併接於自設內線用電系統並加裝自動電源切換開關（ATS），且其用電方式是採自發自用者，每瓩獎勵2萬元，單一棟建築物累計獎勵金額最高可領200萬元。

符合相關獎勵條件且設置的太陽光電發電設備應為新品且符合經濟部標準檢驗局公告的台灣高效能太陽光電模組技術規範，獎勵金額計算標準，單一獎勵申請案僅得擇一適用。

縣府提醒，將以收件戳章為編列補助順序，依序審查，預算不足或經費用罄即停止補助，詳情可至台東縣再生能源資訊網（https://rett.taitung.gov.tw/），或電話：089-320206或089-343512洽詢。