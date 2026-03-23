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宜蘭宣布兒童節「好樂、好遊、好玩、好讀」4大活動 吃特餐送百元禮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭兒童節活動包含「好樂趣」、「好遊趣」、「好玩藝」及「好讀趣」，縣政府贈送國小生百元禮物、幼兒童安全積木，並與觀光工廠及博物館家族協會合推優惠。圖／縣府提供
宜蘭兒童節活動包含「好樂趣」、「好遊趣」、「好玩藝」及「好讀趣」，縣政府贈送國小生百元禮物、幼兒童安全積木，並與觀光工廠及博物館家族協會合推優惠。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今天宣布兒童節系列活動 ，這次除了準備多項專屬好禮，也與觀光工廠發展協會及博物館家族協會合作，串聯特色商家推出系列優惠，還規劃多元有趣的學習體驗，讓孩子們在參與活動中探索學習、豐富生活體驗，歡度兒童節。

「童心飛揚，樂遊蘭陽」兒童節活動內容包括「宜蘭好樂趣」、「宜蘭好遊趣」、「宜蘭好玩藝」及「宜蘭好讀趣」等，其中宜蘭好樂趣內含「好禮一：勁好玩」、「好禮二：勁好禮」及「好禮三：勁好呷」，同時也為幼兒園孩子準備台灣製、安全無毒的分齡積木，讓孩子在遊戲堆疊中探索並發揮創意。

此外，為提升學校午餐品質，從這學期開始，學生營養午餐餐費每餐調整增加5元，並將優先選用有機或具產銷履歷深色蔬菜，強化學童營養攝取，促進健康成長。

代理縣長林茂盛表示，兒童是宜蘭未來的希望，縣府致力整合縣內豐富的觀光與教育資源，宜蘭有很多環教場域，透過有趣的活動，期盼孩子們在探索與體驗中培養多元能力。

縣府教育處表示，兒童節活動主軸在於鼓勵孩子走出教室、走進社區，透過探索體驗，培養觀察力、創造力與合作能力，例如宜蘭好樂趣的「勁好玩」，各校3月30日至4月2日可利用第一節至第四節課時間，結合學校特色課程或校訂課程，規劃戶外教育、海洋教育、雙語教育、藝文活動、體育活動等。

在「勁好禮」部分，國小每位學童100元經費，由各學校依學童需求，透過討論或票選採購實用物品或禮券，公私立幼兒園由縣政府統一採購兒童節禮物；「勁好呷」各國中小學於3月31日及4月1日推出兒童節特餐（該周2次特餐日），菜色豐富，兼顧營養均衡，讓學童吃得開心、活力滿滿。

宜蘭兒童節活動包含「好樂趣」、「好遊趣」、「好玩藝」及「好讀趣」，縣政府贈送國小生百元禮物、幼兒童安全積木，並與觀光工廠及博物館家族協會合推優惠。圖／縣府提供
宜蘭兒童節活動包含「好樂趣」、「好遊趣」、「好玩藝」及「好讀趣」，縣政府贈送國小生百元禮物、幼兒童安全積木，並與觀光工廠及博物館家族協會合推優惠。圖／縣府提供

宜蘭兒童節活動包含「好樂趣」、「好遊趣」、「好玩藝」及「好讀趣」，縣政府贈送國小生百元禮物、幼兒童安全積木，並與觀光工廠及博物館家族協會合推優惠。圖／縣府提供
宜蘭兒童節活動包含「好樂趣」、「好遊趣」、「好玩藝」及「好讀趣」，縣政府贈送國小生百元禮物、幼兒童安全積木，並與觀光工廠及博物館家族協會合推優惠。圖／縣府提供

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宜蘭兒童節活動包含「好樂趣」、「好遊趣」、「好玩藝」及「好讀趣」，縣政府贈送國小生百元禮物、幼兒童安全積木，並與觀光工廠及博物館家族協會合推優惠。圖／縣府提供

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