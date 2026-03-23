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花蓮打造1500輛公共自行車系統 縣府研擬自治條例

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮公共自行車系統建置預計今年底前完成60站、600輛車上線。圖為光復鄉微笑單車。本報資料照
花蓮公共自行車系統建置預計今年底前完成60站、600輛車上線。圖為光復鄉微笑單車。本報資料照

花蓮公共自行車系統建置，整體經費達7838萬元，預計今年底前完成60站、600輛車上線。議員建議同步改善交通分流並訂定自治條例。縣府觀光處長余明勲表示，自行車將以電輔車與一般車各半配置，會參考其他縣市經驗研擬自治條例，並與建設處討論提升交通安全

花蓮縣議會今天召開第20屆第20次臨時大會二、三讀會，許多議員針對公共自行車提出建議。無黨籍議員楊華美指出，不單只是把公共自行車系統引進來，必須要同步改善交通，不同車種要分流。民進黨議員胡仁順表示，希望縣府在通過預算3個月內，趕快通過自行車設置自治條例並送議會審查。

余明勲表示，該計畫爭取國發會補助4050萬元，縣府自籌3788萬元，總經費7838萬元。整體規畫以電動輔助車與一般自行車各半配置，首波600輛車、60站將分三階段推動，優先於花蓮市、吉安鄉、新城鄉與秀林鄉設置，明年再擴展至中南區，最終全縣規模達1500輛。

針對自治條例，余明勲指出，目前尚未規畫，未來若評估有助長期營運，將參考其他縣市經驗研擬。至於交通配套，他表示，現階段選址以交通節點與觀光景點為優先，例如兩潭自行車道等已有騎乘空間區域，降低與車流衝突；未來將與建設處協調，強化市區騎乘安全。

余明勲說，在營運方面，縣府尚未決定合作業者，將採開放態度評選，不論在地或外縣市業者皆可參與；公共自行車將採累計費率，由市場機制運作，待建置成本回收後，營運廠商須依比例回饋縣府，期望兼顧觀光效益與財務永續。

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