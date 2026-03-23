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台62線架橋、開隧道通萬里最新進度 綜規期末報告和環評今年送審

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市基金公路每逢假日經常性嚴重塞車。本報資料照片
基隆市基金公路每逢假日經常性嚴重塞車。本報資料照片

大台北遊客從國3、台62線前往金山、萬里的車流，常堵在基金公路，遊客叫苦，基隆居民也有怨言。交通部公路局今天表示，從台62線「打隧道」通往萬里工程，綜合規畫期末報告和環評，今年都會送審，建成後萬金地區就納入快速路網，大大解決塞車問題。

立法院交通委員會今天考察基隆地區交通建設，立委林沛祥擔任會議主席，交通部長陳世凱、基隆市長謝國樑出席，中央和地方共同討論基隆到七堵台鐵地下化、國道1號北上五堵交流道增設往七堵匝道、七堵火車站旁台鐵土地都更招商案及台62線延伸萬里。

基市府交通處、都市發展處簡報前3案推動進度後，出席的交通部高速公路局、公路局、台鐵和鐵道局都表達支持立場，持續推進。

公路局簡報第4案台62線延伸萬里工程時說，萬金地區聯外交通，目前僅能依靠台2線基金公路，缺乏高速公路、快速道路串聯，導致假日經常性壅塞，因此計畫開闢台62線延伸通往萬里、金山，全線12.1公里。

公路局指出，行政院已核定延伸至萬里6.2萬里優先推動，因為穿越山區，主要工程為橋梁和隧道，估計工程經費約308億元。工程綜合規畫期末報告預計今年6月送審，環境影響說明書今年8月送審。全案獲核定後，設計、取得用地及工期合計約7.5年。

林沛祥說，國3和台62線雖有大華交流道連通，但因為要先下交流道，到平面道路再迴轉接回，等於沒有相連，建議在推動台62線延伸萬里工程時，增設引道改善。陳世凱說，台62線延伸萬里工程綜合規畫，目前沒有這條引道，指示公路局評估增設。

謝國樑表示，台鐵地下化可行性評估資料，市府也會更完整的收集。國道1號五堵交流道增設匝道工程，高公局審核後提出的建議，市府高度重視。台鐵土地都更案，會兼顧台鐵的權益。台62線延伸到萬里工程，如果能夠慢慢落實，將可有效降低基金公路的堵塞情況。

立法院交通委員會今天考察基隆地區交通建設，討論三項重大交通工程和台鐵七堵站都案案。記者邱瑞杰／攝影
立法院交通委員會今天考察基隆地區交通建設，討論三項重大交通工程和台鐵七堵站都案案。記者邱瑞杰／攝影

立法院交通委員會今天考察基隆地區交通建設，交通部長陳世凱（右一）率相關單位官員出席，說明中央立場及重大工程推動進度。記者邱瑞杰／攝影
立法院交通委員會今天考察基隆地區交通建設，交通部長陳世凱（右一）率相關單位官員出席，說明中央立場及重大工程推動進度。記者邱瑞杰／攝影

林沛祥 陳世凱 謝國樑 萬里 基隆

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