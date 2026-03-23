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基市18處托嬰中心監視器補助汰換 為建置雲端系統預作準備

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供
基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供

托嬰中心若傳出疑似虐待或不當對待案件，總讓國人揪心。基市府兒童及少年事務處今天表示，已啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。

高雄市楠梓區有家托嬰中心3年前發生虐待嬰兒事件，負責人遭開罰並停業。這名負責人的丈夫後來登記營業，再次經營托嬰中心，去年又傳出有嬰兒遭呼巴掌、強灌副食品。市府事發後終止準公共托育服務合作契約，並將相關涉嫌違法人士函送法辦。

新北市中和區一家公托中心的林姓托育人員，3年前也被家長控訴對未滿2歲的女童勒脖、捏臉。社會局裁罰6萬元，停職1年。家長另提出傷害告訴，林姓托育人員一審判拘役30天，上訴二審中。

為防範托育處所發生施虐事件，並保全證據，以利追究責任。衛福部發布「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，托嬰中心需全面覆蓋監視器，避免有視線死角，設備檢查和維修紀錄至少留存1年、影音資料至少保存30天。

基市府兒少處說，為確保托嬰中心幼兒照護環境安全無虞，並因應中央將補助各縣市政府建置托嬰中心監視器影像上雲端政策，兒少處已提前作業，啟動全市托嬰中心監視器系統健康檢查作業，為後續雲端系統建置奠定完善基礎。

兒少處長吳雨潔表示，查核小組依照需求確認、整體環境評估、現場規畫及優化建議、設備健康檢查四大項目，逐一檢視全市18處托嬰中心監視器設備運作狀況、影像清晰度、錄影保存功能及系統穩定性，並同步就場域配置、線路規畫及設備更新需求提供建議，確保未來整體系統安全與穩定。

吳雨潔指出，嬰幼兒的安全與家長的信任，是托育服務最重要的基礎，未來將配合中央政策，持續推動監視器影像上雲端相關建置作業，適時補助各托嬰中心汰換設備經費，全面強化托嬰中心的安全管理機制，打造更安心優質的托育環境。

基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供
基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供

基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供
基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供

基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供
基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供

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基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供
基市府啟動全市18處公私立托嬰中心監視器系統盤點與檢測作業，為後續中央補助建置雲端系統建立基礎，打造更安心優質的托育環境。圖／基市府兒少處提供

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