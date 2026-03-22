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謝國樑感謝義消仗義相助協勤 警消「直轄市等級」加給追加預算支應

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市消防局今天舉辦義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動，透過小幫浦射水救人、水帶建立、人命救援和趣味競賽，精進技能及凝聚向心力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局今天舉辦義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動，透過小幫浦射水救人、水帶建立、人命救援和趣味競賽，精進技能及凝聚向心力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市消防局今天舉辦義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動，透過小幫浦射水救人、水帶建立、人命救援和趣味競賽，精進技能及凝聚向心力。

基隆市消防局和義消總隊今天在市立中山高中，驗收義常訓練成果。基隆市長謝國樑出席時說，近年來義消人員招募不易，感謝義消仗義相助，彌補警消執勤人力不足，共同確保民眾的消防安全。

謝國樑表示，為了便利義消協勤工作，市府去年編列1022萬元，購置義消人員應勤裝備及其他的活動預算。今年另編列300多萬元，提升消防工作服，預計也會舉辦各類的學習考察。市府會積極成為義消後盾，讓義消在執行救災救護以及防災宣導工作時，沒有後顧之憂。

謝國樑說，市府近期也與警察局、消防局研議，今年辦理追加預算，落實「直轄市等級」加給，確保警察與消防同仁享有相應福利。相關預算案若順利通過，下半年正式實施。

基隆市消防人員目前領取的危險職務加給分為2級，規畫加成4成，第1級從每月9700元調升為1萬3580元，第2級從7760元調升為1萬864元。局長游家懿表示，中央規畫未來分為3級，市府建議中央訂定統一標準，維持16個縣市的一致性。

謝國樑今天也提及市府在交通的施政績效，在全國各縣市「數一數二」。消防局和義消維護市民財產安全，市政府推動行人友善，讓基隆成為最交通安全的城市。

基隆市長謝國樑今天校閱義勇消防人員，驗收訓練成果時，肯定義消應對災害的處理能力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天校閱義勇消防人員，驗收訓練成果時，肯定義消應對災害的處理能力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天校閱義勇消防人員，驗收訓練成果時，肯定義消應對災害的處理能力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天校閱義勇消防人員，驗收訓練成果時，肯定義消應對災害的處理能力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市消防局今天舉辦義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動，透過小幫浦射水救人、水帶建立、人命救援和趣味競賽，精進技能及凝聚向心力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局今天舉辦義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動，透過小幫浦射水救人、水帶建立、人命救援和趣味競賽，精進技能及凝聚向心力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市消防局今天舉辦義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動，透過小幫浦射水救人、水帶建立、人命救援和趣味競賽，精進技能及凝聚向心力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局今天舉辦義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動，透過小幫浦射水救人、水帶建立、人命救援和趣味競賽，精進技能及凝聚向心力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天校閱義勇消防人員，驗收訓練成果，並表揚小幫浦射水救人等競賽項目得獎單位。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天校閱義勇消防人員，驗收訓練成果，並表揚小幫浦射水救人等競賽項目得獎單位。記者邱瑞杰／攝影

基隆 消防人員 謝國樑

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