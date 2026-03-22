台東池上共融式公園啟用 全齡共享遊憩新地標

台東縣池上鄉首座結合童趣「Emma兔兔」插畫公仔的共融式公園，歷經2年多規劃建置，今天啟用；鄉長林建宏表示，公園不僅提升硬體建設，更是友善環境與兒童權益的具體實踐。

鄉公所啟用共融式公園特別結合兒童節慶祝活動盛大舉行，吸引上千名親子參與；民進黨籍立法委員陳瑩、莊瑞雄、鄉民代表及各村長到場共襄盛舉，在歡笑與掌聲中完成剪綵儀式。

林建宏表示，共融式公園於設計階段廣納鄉親意見，希望能夠打造不分年齡、性別與身心條件皆可安心使用的全新遊憩空間。為此規劃公司特別結合在地的稻米意象將公園以「米塔」作為設計主題，並轉化為可攀爬、可滑行的非制式遊戲器具。

為園區賦予童趣，邀請知名插畫家林俞槿（Emma）創作的法國鬥牛犬、貓咪與兔子等療癒造景融入其中，增添藝術氛圍與趣味性。

林建宏指出，透過完善的設計與平整安全的動線規劃，讓不同年齡層的民眾，都能自在共享遊戲的樂趣，進一步促進家庭互動與世代交流；未來也將持續打造更完善的公共空間，讓池上成為真正適合全齡共融生活的幸福家園。

鄉公所表示，池上地處台東北端，居民若前往外地參與活動往往耗費較多交通時間與成本，因此致力提升在地公共設施與活動品質，讓鄉親「在家鄉就能享受優質生活」。此次共融式公園啟用，不僅提供安全舒適的遊憩場域，也成為凝聚地方情感、提升生活品質的據點。