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宜蘭最美國家級生態景點路跑 首長領跑「員山頑埤」賽事成績出爐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
員山鄉長張宜樺開心完賽11公里組。圖／鄉公所提供
員山鄉長張宜樺開心完賽11公里組。圖／鄉公所提供

宜蘭員山頑埤路跑進入國家級生態景點雙連埤與福山植物園，跑者衝著美景報名，代理縣長林茂盛與員山鄉長張宜樺也參與11公里路跑，行動支持賽事。競賽結果成績出爐，24公里雙連埤超半馬組由謝志良與蔡佳吟取得男女組首位；深入福山植物園秘境的45公里超馬組由黃志銘與李秋美拔頭籌。

坐擁得天獨厚埤塘與山林景緻的員山鄉，鄉公所舉辦第二屆「員山頑埤路跑」登場，吸引全台逾千名長跑愛好者共襄盛舉。賽事規劃4組別，6公里的頑埤體驗組、11公里的頑埤挑戰組，另外專門為進階跑者設計的24公里「雙連埤超半馬組」地形起伏盡展層次之美、45公里「福山植物園超馬組」挑戰高低落差。

賽道串聯在地特色景點與壯麗地景，讓人跑起來好舒服，但上坡坡度也挑戰參賽者的體能意志；難得的是「首長領跑」助陣，代理縣長與鄉長力挺下場完賽11公里組，賽事代言人長跑好手陳囿任、全國女子馬拉松紀錄保持人曹純玉也熱情參與。

鄉公所攜手在地旅宿與特約商家推專屬優惠，鼓勵跑者「多留一天」消費住宿，宜蘭力麗威斯汀度假酒店在會場設置互動攤位，熱情應援，同時加碼提供兩張餐券優惠；選手抵達終點贈送在地意象「水滴娃娃」專屬完賽獎牌，更有暖心的完賽餐點，有吃有拿、收穫滿載。

鄉公所今天公布比賽結果，11公里挑戰組由陳囿任、曹純玉率先衝線；24公里雙連埤超半馬組由謝志良與蔡佳吟取得男女組首位；距離最長、深入福山植物園秘境的45公里超馬組由黃志銘與李秋美奪得。

無論成績如何，所有跑者皆用雙腳深刻體驗員山之美，鄉長張宜樺感謝鄉代表會及各界的熱情參與支持，期盼藉由口碑淬鍊，持續將「員山頑埤路跑」推升為宜蘭縣最具代表性的指標級特色賽事，帶動觀光發展。

45公里超馬男子組第一名黃志銘。圖／鄉公所提供
45公里超馬男子組第一名黃志銘。圖／鄉公所提供

24公里超半馬女子組第一名蔡佳吟。圖／鄉公所提供
24公里超半馬女子組第一名蔡佳吟。圖／鄉公所提供

11公里男子組第一名陳囿任。圖／鄉公所提供
11公里男子組第一名陳囿任。圖／鄉公所提供

24公里超半馬男子組第一名謝志良。圖／鄉公所提供
24公里超半馬男子組第一名謝志良。圖／鄉公所提供

45公里超馬女子組第一名李秋美。圖／鄉公所提供
45公里超馬女子組第一名李秋美。圖／鄉公所提供

11公里女子組第一名曹純玉。圖／鄉公所提供
11公里女子組第一名曹純玉。圖／鄉公所提供

林茂盛 宜蘭 路跑

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